Fenerbahçe Beko, zorlu Atina deplasmanında! Olympiakos'a iddaa'da...

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OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO

İki ekip de Euroleague’de bu sezon aradığını bulamadı.

4 maçtır yenilen Fenerbahçe özellikle evindeki son Zenit ve Valencia karşılaşmalarını dramatik bir şekilde son topta kaybetti.

16 maçta 6 galibiyeti bulunan Olympiakos’un da durumu pek parlak olmasa da play-off şansları temsilcimize göre daha yüksek. Evlerindeki son 3 maçı galibiyetle tamamlamış olmaları Fenerbahçe için dikkat edilmesi gereken bir unsur...

İyi bir kadroya sahip Sarı-lacivertliler hücumda iyi işler çıkarsa da savunma ve ribaunt konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istediği sonuçları bir türlü alamadı.

Fenerbahçe Beko'da bu maçta sakatlığı bulunan Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely haricinde Obradovic’in kadroya almadığı Joffrey Lauvergne forma giyemeyecek.

CANLI BAHİS İÇİN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki son 5 maçında rakiplerine 80 sayı ve üzeri skor atma imkanı verdi.

- Fenerbahçe Beko bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

- Olympiakos, Euroleague’deki son 10 maçın 7’sinde 80 sayı ve üzeri skor üretti.

- Olympiakos, Euroleague’deki son 3 iç saha maçını kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç olarak iddaa oynanabilen bu kritik Euroleague karşılaşmasına Misli.com üyeleri de yoğun ilgi gösteriyor.

Karşılaşma sırasında Canlı Bahis da alınabilecek mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Diğer öne çıkan bahisler ise sırasıyla 151.5 ÜST, 152.5 ÜST ve 154.5 ÜST seçenekleri olarak göze çarpıyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?

Fenerbahçe Beko, geçen hafta Valencia'ya karşı çok moral bozucu bir yenilgi daha aldı. Artık şansları iyice azaldı. Bunların üstüne Lauvergne kadro dışı. Diğer uzunlar Vesely ve Ahmet de sakat ve Atina'ya götürülmedi. Pota altında sadece yeni transfer Malcolm Tomas ve Derrick Williams kaldı.

Olympiakos da çok iyi durumda değil ama sarı lacivertli temsilcimizin bu durumunu değerlendireceklerdir.

"Maç Sonucu 1" tercihini öneriyorum.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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