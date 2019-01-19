Fenerbahçe Beko zirveyi sevdi! Avrupa'ya tepeden bakıyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe Beko zirveyi sevdi! Avrupa'ya tepeden bakıyor...
GeriBasketbol Fenerbahçe Beko zirveyi sevdi! Avrupa'ya tepeden bakıyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
19.01.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko zirveyi sevdi! Avrupa'ya tepeden bakıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Beko zirveyi sevdi! Avrupa'ya tepeden bakıyor...

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı deplasmanda 82-64 devirerek ligdeki 17. galibiyetine ulaştı.
Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i ağırladı.
Rakibini mağlup ederek üst üste 4. maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 4. sıradaki yerini korudu. Darüşşafaka Tekfen ise son sırada kaldı.

- Sonuçlar

CSKA Moskova-Bayern Münih: 77-70
Olympiakos-Khimki: 71-57
Maccabi FOX-Barcelona Lassa: 99-83
Herbalife Gran Canaria-Fenerbahçe Beko: 64-82
Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen: 82-68
Buducnost VOLI-Real Madrid: 73-60
Zalgiris-Panathinaikos: 82-69
Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 80-75

- Puan durumu
Takımlar O G M AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 19 17 2 1582 1404 178 36
2. Real Madrid 19 15 4 1632 1437 195 34
3. CSKA Moskova 19 14 5 1631 1539 92 33
4. Anadolu Efes 19 13 6 1626 1511 115 32
5. Olympiakos 19 12 7 1517 1451 66 31
6. Barcelona Lassa 19 11 8 1480 1460 20 30
7. Baskonia19 9 10 1542 1527 15 28
8. Bayern Münih 19 9 10 1514 1545 -31 28
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 19 8 11 1647 1642 5 27
10. Maccabi FOX 19 8 11 1522 1527 -5 27
11. Zalgiris 19 8 11 1470 1488 -18 27
12. Panathinaikos 19 8 11 1464 1498 -34 27
13. Khimki 19 7 12 1465 1506 -41 26
14. Herbalife Gran Canaria 19 6 13 1485 1657 -172 25
15. Buducnost VOLI 19 5 14 1406 1590 -184 24
16. Darüşşafaka Tekfen 19 2 17 1410 1611 -201 21 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe Beko zirveyi sevdi! Avrupa'ya tepeden bakıyor...

Olay sözler... 'Katmerli ayıp, bu kavga Beşiktaş'ı vurur!'

İşte yeni takımı! Eren Derdiyok...

Galatasaray MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?