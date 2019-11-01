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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
01.11.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

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Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

Euroleague'de çift maç haftası! Fenerbahçe Beko ve Zalgiris Kaunas, Ataşehir'de karşılaşıyor... Her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız...

FENERBAHÇE BEKO - ZALGIRIS KAUNAS

Euroleague’de ilk 5 maçlık periyotta aldığı sonuçlarla sezonun en büyük sürprizini(!) yapan Fenerbahçe Beko, son olarak çarşamba günü Maccabi Tel Aviv deplasmanında kaybederken, böylece dış sahadaki 4. maçından da yenik ayrılmış oldu.

Şimdiye kadar sadece evinde Baskonia karşısında kazanabilen Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sonunda da ING Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray derbisini kaybederek ligdeki ilk yenilgisini almıştı.

Geçen sezon play-off’ta karşılaşan iki ekibin (Fenerbahçe Beko vs Zalgiris Kaunas) mücadelesinde Fenerbahçe 3-1 kazanarak Final Four’a yükselmişti.

Çarşamba akşamı evinde Zenit St Petersburg ile karşılaşan Zalgiris Kaunas, normal süresi 62-62 biten maçı uzatmalarda 82-70 kaybetti ve üst üste iki maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bu sezonki tek deplasman maçında, İtalya’da Milano’ya kaybettiler.

Geçtiğimiz yıl, normal sezonda, İstanbul’da Anadolu Efes ve Darüşşafaka’yı deviren Litvanya temsilcisi, Fenerbahçe’ye ise kaybetmişti.

Şimdiye kadar 21 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Zalgiris Kaunas sadece 6 kez güldü.

 ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasında Euroleague’de oynanan son 10 maçın 8’ini Fenerbahçe Beko kazandı.

- Zalgiris Kaunas, Euroleague’de normal sezondaki son 13 dış saha maçının 9’unu kaybetti.

- Fenerbahçe Beko, Euroleague’de normal sezonda evinde oynadığı son 16 maçta fire vermedi.

Fenerbahçe Beko, Zalgirisi konuk ediyor iddaada TEK MAÇ fırsatı...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde...

- Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %38’den fazlası ev sahibinin normal sezonun ikinci galibiyetini almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih oyun ise ilk çeyrek oyunu...

- Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin yaklaşık %12’si Fenerbahçe’nin maça iyi bir başlangıç yaparak ilk çeyreği önde kapatacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ GÖKHAN GERMAN’IN TERCİHİ

Fenerbahçe oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti. Bu 4 maç da deplasmandaydı. Eleştiriler başladı ve takım reaksiyon göstermek zorunda. Bugün taraftarın da büyük destek vereceğini düşünüyorum. Kötü oynanan Maccabi maçı sonrası, Sarı-Lacivertliler kazanmak için her şeyi yapacaktır.

Zalgiris de salı günü evinde Zenit'e boyun eğdi. Onlar da Jasikevicius yönetiminde takım oyununu çok iyi beceren bir ekip. Kolay teslim olmazlar ama Fenerbahçe'nin oyuna çok konsantre başlayıp ilk yarı ve maç sonunu önde bitireceğini düşünüyorum.

"İY1/MS1 - 1,35" öneriyorum.

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