Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 76-43 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti
40 dakikalık maç geride kaldığında Zalgiris’in Fenerbahçe Beko’ya atabildiği sayı 43’tü... Bu istatistik, her şeyin özetiydi âdeta... Koç Obradovic’in öğrencileri, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisini 76-43 yenip seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe; takımın uzunlarından Lauvergne’in olmadığı, Ahmet’in kalitesinden uzak kaldığı ve Vesely’nin 3. çeyrek başında faulleri dörtlediği bir karşılaşmadan alnının akıyla çıktı.
Guduric, Kalinic ve Green’in dönem dönem skor ve oyun liderliğini paylaştığı sarı lacivertliler, Koç Jasikevicius’un öğrencilerine ikinci periyottan itibaren, “Bizim seviyemizdeki bir rakip değilsiniz” mesajını açık ve net şekilde verdi.
Mücadelenin başında White, sonrasında Grigonis ile saman alevi gibi etkili olan Zalgiris, 50 sayı barajını dahi geçemeden kaderine razı oldu: 76-43.
SERİDE İKİNCİ MAÇ PERŞEMBE
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off turu ikinci maçında Zalgiris Kaunas’ı perşembe akşamı yine Ülker Arena’da ağırlayacak.
Sarı lacivertliler galip gelirse seri 2-0’a gelecek. Obradovic’in öğrencileri, Litvanya’da da kazanırsa 3-0 ile Final Four biletini alacak.
ÜÇ GALİBİYETE ULAŞAN DÖRTLÜ FİNAL'DE
Play-off çeyrek final serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e kalacak.
Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid ve Anadolu Efes, play-off'ta saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk iki maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.
Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sırada bitiren Barcelona Lassa, Panathinaikos, Baskonia ve Zalgiris'in sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak. Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek son müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
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