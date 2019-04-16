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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih SABOVİÇ / Fotoğraf: Süleyman ARAT
16.04.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

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Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 76-43 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti

40 dakikalık maç geride kaldığında Zalgiris’in Fenerbahçe Beko’ya atabildiği sayı 43’tü... Bu istatistik, her şeyin özetiydi âdeta... Koç Obradovic’in öğrencileri, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisini 76-43 yenip seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe; takımın uzunlarından Lauvergne’in olmadığı, Ahmet’in kalitesinden uzak kaldığı ve Vesely’nin 3. çeyrek başında faulleri dörtlediği bir karşılaşmadan alnının akıyla çıktı.

Guduric, Kalinic ve Green’in dönem dönem skor ve oyun liderliğini paylaştığı sarı lacivertliler, Koç Jasikevicius’un öğrencilerine ikinci periyottan itibaren, “Bizim seviyemizdeki bir rakip değilsiniz” mesajını açık ve net şekilde verdi.

Mücadelenin başında White, sonrasında Grigonis ile saman alevi gibi etkili olan Zalgiris, 50 sayı barajını dahi geçemeden kaderine razı oldu: 76-43.

SERİDE İKİNCİ MAÇ PERŞEMBE

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off turu ikinci maçında Zalgiris Kaunas’ı perşembe akşamı yine Ülker Arena’da ağırlayacak.

Sarı lacivertliler galip gelirse seri 2-0’a gelecek. Obradovic’in öğrencileri, Litvanya’da da kazanırsa 3-0 ile Final Four biletini alacak.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunası farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

ÜÇ GALİBİYETE ULAŞAN DÖRTLÜ FİNAL'DE

Play-off çeyrek final serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e kalacak.

Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid ve Anadolu Efes, play-off'ta saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk iki maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.

Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sırada bitiren Barcelona Lassa, Panathinaikos, Baskonia ve Zalgiris'in sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak. Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek son müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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