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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.04.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Zalgiris basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İkinci maç!

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Fenerbahçe Beko Zalgiris basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İkinci maç!

Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı ile Sarı Lacivertli temsilcimiz THY Avrupa Ligi Play Off mücalelerinde ikinci mücadelesine çıkacak. İlk maçı taraftarı önünde 76-43 kazanan Fenerbahçe Beko, Zalgiris ile çıkacağı ikinci mücadeleyi de üstünlükle tamamlamaya gayret gösterecek. Peki, Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar

Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe BekoZalgiris ile ikinci mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçı 33 sayı farkla kazanan Sarı Lacivertli temsilcimiz, ikinci maçta da taraftarının desteğiyle aynı performansı sergileyebilmek parkeye çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar

FENERBAHÇE BEKO ZALGİRİS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Play-Off aşaması ikinci mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. 18 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma Bein Sports Haber kanalından şifresiz izlenebilecek.

Serinin ilk maçında sahasında rakibini 76-43 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayı da kazanarak 2'de 2 yapmaya çalışacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 23 Nisan Salı günü Litvanya'da oynanacak.

OBRADOVİC'TEN İLK MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-43 yenerek seride 1-0 öne geçtikleri ilk maçta çok iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, sarı-lacivertli taraftarlara oluşturdukları atmosfer için teşekkür ederek, "Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada agresif oynamak için hazırlandık. Çok iyi savunma yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Hücumda topu çok iyi döndüremedikleri zamanlar olduğunu dile getiren Sırp çalıştırıcı, "Rakibimiz iyi savunma yapan bir takım, ondan olabilir. Farklı kazanmamız önemli değil. Bu geceyi unutmalıyız. Zalgiris karakterli bir takım. İkinci maçın çok farklı olacağına inanıyorum. Bunun bilinciyle hazırlanacağız. Henüz 1-0 öndeyiz. Dörtlü Final'e gitmek için 2 maç daha kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Zalgiris'in sadece 43 sayı kaydettiğinin hatırlatılması üzerine Sırp antrenör, "Zalgiris'e az sayı attırdık. Normal bir sonuç değil. Zalgiris çok yetenekli bir takım." diye konuştu.

JASİKEVİCİUS: "TECRÜBE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun tecrübesinin galibiyette rol oynadığını aktardı.

Karşılaşmayı değerlendiren Jasikevicius, "İlk olarak Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Daha iyi hazırlanmışlardı ve iyi yönetildiler.

Tecrübe çok önemli rol oynadı. Yapmak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Diğer maça çalışıp, geri gelebilmemiz için iki günümüz var.

Farklı kaybetmemiz çok önemli değil. Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti. Fiziksel olarak nasıl yükseleceğiz ona çalışmalıyız. Çok fazla top kaybı yaptık. Çok iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık ve 23 top kaybı yaptık." şeklinde görüş belirtti.

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