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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.02.2019 - 22:14, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, yarı finalde! Rakip Türk Telekom

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Fenerbahçe Beko, yarı finalde! Rakip Türk Telekom

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk gün ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 yenerek, yarı finale yükseldi. 

Karşılaşmaya Bahçeşehir Koleji, White, Fenerbahçe Beko ise Green'in basketleriyle başladı. Özellikle Melli'nin etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikaya 12-7 önde girdi. Art arda hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Ahmet Düverioğlu ile skor bulan Fenerbahçe Beko, 7. dakikayı 16-9 üstün geçti. Sarı-lacivertliler Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla ilk çeyreği 25-12 önde bitirdi. 

Fenerbahçe Beko, 2. periyoda da etkili başladı. Yaptığı sert savunmayla rakibini hataya zorlayan sarı-lacivertliler, Lauvergne'nin de skora katkısıyla 12. dakikada farkı 17 sayıya (31-14) çıkardı. Rautins, Harris ve Colom ile rakip savunmayı aşan Bahçeşehir Koleji, 15. dakikada skoru 37-24'e getirdi. Rautins-White ikilisiyle sayılar bulan rakibine Melli ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 48-33 önde gitti. 

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Bahçeşehir Koleji, hücum organizasyonlarında zorlanırken, Fenerbahçe Beko, özellikle Datome ile sonuca gitti ve 23. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 55-35. Her iki takımın da top kayıpları yaptığı ve skor bulmakta zorlandığı bu bölümde Ali Muhammed ile sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 28. dakikaya 64-38 önde girdi. Periyot, 66-41 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sonuçlandı. 

Final periyodunun ilk dakikalarında etkili bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, Rautins, Can Altıntığ ve Slaughter'in basketleriyle 17-5'lik seri bularak farkı 13 sayıya (71-58) indirdi. Melih Mahmutoğlu-Ali Muhammed ikilisinin sayılarıyla kontrolü yeniden eline geçiren sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya 78-61 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, kalan bölümde özellikle Can Altıntığ'ın basketleriyle 9-0'lık seri bulsa da Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 78-70 galip ayrıldı. 

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