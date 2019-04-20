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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
20.04.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes saha avantajını kaybetti!

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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes saha avantajını kaybetti!

THY Euroleague Play-Off serisinde ilk iki maçlar sonunda saha avantajı elinde olan Fenerbahçe ve Anadolu Efes, rakiplerini 1 kez yenip, 1 kez de mağlup oldu. İki takım da 3. ve 4. müsabakaları deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague Play-Off serisinde ilk iki maçlar sona ererken, 3 takım saha avantajını kaybederken, 1 takım da deplasmana 2-0 ile gidecek.

Normal sezon sıralamasından dolayı saha avantajı elinde bulunduran Türk takımları oynadıkları 2 karşılaşmadan 1’er galibiyet çıkardı.

Normal sezon lideri Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda mücadele ettiği Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı ilk maçta 76-43 yenerken, ikinci maçta ise 82-80 mağlup oldu. Anadolu Efes de ilk müsabakada Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanyol temsilcisi Barcelona’yı 75-68 yenerken, ikinci karşılaşmada ise 74-72’lik skorla yenildi.

Bu turda en karlı ekip Real Madrid oldu. Madrid, İspanya’da karşı karşıya geldiği Yunan ekibi Panathinaikos’u iki maçta mağlup etmeyi başardı ve saha avantajını iyi kullandı.

3 galibiyete ulaşan ekipler İspanya’nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final Four’a adını yazdıracak. Play-Off heyecanı 23 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla devam edecek.

THY Euroleague’de ilk maçlar sonunda play-offlardaki son durum şöyle:

Fenerbahçe Beko: 1 - Zalgiris Kanuas: 1
CSKA Moskova: 1 - Saski Baskonai: 1
Anadolu Efes: 1 - Barcelona Lassa: 1
Real Madrid: 2 - Panathinaikos: 0

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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes saha avantajını kaybetti

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