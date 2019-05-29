Fenerbahçe Beko Türk Telekom basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, müsabakanın saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Türk Telekom basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında sahasında Türk Telekom’u konuk edecek. 1-1’lik eşitliğin bulunduğu seride maçı kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Serinin ilk maçında Fenerbahçe sahasındaki mücadeleyi 82-72 kazanırken, Ankara'daki mücadelede Türk Telekom 88-85 galip gelmişti. İşte, Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçına ilişkin tüm detaylar...
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında bu akşam sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.
İSTANBUL TRAFİĞİNE MAÇ DÜZENLEMESİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede saat 18.45'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.
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