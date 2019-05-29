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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.05.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Türk Telekom basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko Türk Telekom basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, müsabakanın saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Türk Telekom basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında sahasında Türk Telekom’u konuk edecek. 1-1’lik eşitliğin bulunduğu seride maçı kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Serinin ilk maçında Fenerbahçe sahasındaki mücadeleyi 82-72 kazanırken, Ankara'daki mücadelede Türk Telekom 88-85 galip gelmişti. İşte, Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçına ilişkin tüm detaylar...

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında bu akşam sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.

İSTANBUL TRAFİĞİNE MAÇ DÜZENLEMESİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 18.45'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

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