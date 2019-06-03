Fenerbahçe Beko Tofaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İkinci maç!
Tahincioğlu Basketbol Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Tofaş'ı ağırlayacak. İlk maçı kazanan Sarı Lacivertli ekip, seriyi 3'e yükseltip finale adını yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Tofaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe Beko Tofaş maçı ile Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde serüven devam ediyor. İlk maçı evinde 102-68 kazanan Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da almak için parkeye çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beko Tofaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgeler
FENERBAHÇE BEKO TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tahincioğlu Basketbol Ligi Yarı Final 2. mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Tofaş ile karşılaşacak. 3 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı izlenebilecek.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede Fenerbahçe Beko, ilk müsabakayı evinde 102-68'lik skorla kazandı.
Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi, beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.
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