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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.06.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Tofaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İkinci maç!

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Fenerbahçe Beko Tofaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İkinci maç!

Tahincioğlu Basketbol Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Tofaş'ı ağırlayacak. İlk maçı kazanan Sarı Lacivertli ekip, seriyi 3'e yükseltip finale adını yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Tofaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Fenerbahçe Beko Tofaş maçı ile Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde serüven devam ediyor. İlk maçı evinde 102-68 kazanan Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da almak için parkeye çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beko Tofaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgeler

FENERBAHÇE BEKO TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi Yarı Final 2. mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Tofaş ile karşılaşacak. 3 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı izlenebilecek. 

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede Fenerbahçe Beko, ilk müsabakayı evinde 102-68'lik skorla kazandı.

Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi, beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.

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