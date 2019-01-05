Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.
İspanya'nın Baskonia takımını konuk eden Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı. Üst üste 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 mağlup ederek 10. galibiyetine imza attı ve averajla 4. sıradaki yerini korudu.
Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 97-65 yenilerek 14. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.
Sonuçlar
Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 92-77
Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 91-79
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Buducnost VOLI (Karadağ):
111-94
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Khimki (Rusya): 70-99
Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 96-87
Zalgiris (Litvanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-84
Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-65
Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen: 97-65
Puan durumu
Takımlar O G M AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 16 15 1 1350 1207 143 31
2. Real Madrid 16 13 3 1403 1219 184 29
3. CSKA Moskova 16 12 4 1398 1311 87 28
4. Anadolu Efes 16 10 6 1384 1313 71 26
5. Olympiakos 16 10 6 1288 1220 68 26
6. Barcelona Lassa 16 9 7 1228 1208 20 25
7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 16 8 8 1400 1379 21 24
8. Bayern Münih 16 8 8 1284 1304 -20 24
9. Zalgiris 16 7 9 1269 1262 7 23
10. Baskonia 16 7 9 1299 1306 -7 23
11. Panathinaikos 16 7 9 1250 1270 -6 23
12. Khimki 16 6 10 1264 1282 -18 22
13. Herbalife Gran Canaria 16 6 10 1288 1417 -129 22
14. Maccabi FOX 16 5 11 1249 1292 -43 21
15. Buducnost VOLI 16 3 13 1182 1375 -193 19
16. Darüşşafaka Tekfen 16 2 14 1203 1374 -171 18
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