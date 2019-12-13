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Basketbol
13.12.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko taraftarı Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!

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Fenerbahçe Beko taraftarı Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı öncesi Sarı-lacivertli taraftarlara kötü haber geldi. TBF'tarafından alınan karal doğrultusunda Fenerbahçe taraftarı maça gidemeyecek.

Fenerbahçe tarftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Sarı-Lacivertli taraftarlar Anadolu Efes deplasmanında oynanacak maça alınmayacak

Anadolu Efes'ten açıklama geldi

14 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız #BSL mücadelemize, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda rakip takım seyircisi alınamayacaktır. İlgileri için tüm basketbolseverlere teşekkürler.

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