Fenerbahçe Beko taraftarı Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı öncesi Sarı-lacivertli taraftarlara kötü haber geldi. TBF'tarafından alınan karal doğrultusunda Fenerbahçe taraftarı maça gidemeyecek.
Fenerbahçe tarftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek!
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Sarı-Lacivertli taraftarlar Anadolu Efes deplasmanında oynanacak maça alınmayacak
Anadolu Efes'ten açıklama geldi
14 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız #BSL mücadelemize, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda rakip takım seyircisi alınamayacaktır. İlgileri için tüm basketbolseverlere teşekkürler.
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