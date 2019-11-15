Fenerbahçe Beko seri peşinde! De Colo'dan mesaj var...
Fenerbahçe Beko'da gözler bu akşam oynanacak CSKA Moskova maçına çevrildi.
THY Euroleague'de son Bayern Münih maçından galip ayrılan, ligde de Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk eden sarı lacivertliler seriyi sürdürmek istiyor.
Zorlu CSKA maçından da galibiyet çıkarılması durumunda düzlüğe çıkacakları düşüncesinde olan teknik heyet ve oyuncular bu maça ayrı bir önem veriyor.
DE COLO İSTANBUL'DA
Öte yandan Fenerbahçe Beko'da yıldız oyun kurucu Nando de Colo, sakatlığı nedeniyle Rusya'ya götürülmedi. İstanbul'da kalan Fransız oyuncu takım arkadaşlarına başarı dileklerini yolladı.
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