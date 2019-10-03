Fenerbahçe Beko Real Madrid THY Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımı ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Organizasyonun ilk haftasında bu akşam İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 510. maçını oynayacak. İşte, Fenerbahçe Beko Real Madrid THY Avrupa Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak. İspanya'nın başkenti Madrid'de Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Geride kalan sezonda Dörtlü Final'e kalan iki ekip, sezon açılışında birbirlerine rakip olacaklar. İspanya'nın Vitoria şehrinde düzenlenen Dörtlü Final'in üçüncülük maçında Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu 94-75 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne'in forma giymesi beklenmiyor.
İki takım 2001 yılından bu yana tek isim altında oynanan THY Avrupa Ligi'nde 20. randevularına çıkacaklar. Geride kalan 19 maçta Real Madrid'in galibiyet sayılarında 11-8 üstünlüğü bulunuyor.
AVRUPA'DA 510. MAÇ
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 509 karşılaşmada 295 galibiyet elde etti, 214 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı.
Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.
Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertliler, iki müsabakayı da kaybetti.
THY AVRUPA LİGİ'NDE 307 MAÇ
Fenerbahçe Beko, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediği THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 307 maç yaptı.
Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 184 galibiyet alırken, 123 kez de salondan yenilgiyle ayrıldı.
Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan ve kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.
Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.
DÖRTLÜ FİNALİN DEĞİŞMEZİ FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.
Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yer aldığı Dörtlü Final organizasyonun değişmez takımlarından biri olmayı başardı.
Bu organizasyonda sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.
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