CANLI Fenerbahçe Beko - Real Madrid
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes’e yenilen Fenerbahçe Beko, Real Madrid’le üçüncülük maçı için karşı karşıya geliyor.
Anadolu Efes'e yenilerek Euroleague'de şampiyonluk ihtimali kalmayan Fenerbahçe, üçüncülük maçını Real Madrid ile yapıyor. Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemiyor.
Saat 18.30’da Fernando Buesa Arena’da başlayan Fenerbahçe Beko- Real Madrid karşılaşmasını canlı anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle