Fenerbahçe Beko Real Madrid Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Spor Arena
25.12.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Real Madrid Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko Real Madrid Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Real Madrid basketbol maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir mücadeleyi basketbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko kendi sahasında İspanya'nın zorlu ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko Real Madrid Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu hafta İspanyol ekip Real Madrid ile kendi sahasında kozlarını paylaşacak. Euroleague puan tablosunda lider konumda olan temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci sırada yer alan Real Madrid'i yenip gruplarda liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Real Madrid Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Cuma günü Fenerbahçe kendi sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 20.30'da Bein Sports'tan naklen olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DEN BİLET AÇIKLAMASI

 

”Fenerbahçe Beko’nun 28 Aralık Cuma günü 20:30’da Real Madrid’le Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Turkish Airlines Euroleague 15. hafta müsabakasının ‘Şampiyonlar Paketi 2’ kapsamında şu ana dek satışa açılan biletlerinin tamamı tükenmiştir.

Real Madrid karşılaşması için, kombine yeniden satış sürecimiz vasıtasıyla taraftarlarımızın devir yaptığı koltukların satışı, 27 Aralık Perşembe günü 14:00 itibariyle Mobilet üzerinden ve salon bilet gişesinden yapılacaktır.

Fenerbahçe Beko – Real Madrid karşılaşmasının ‘öğrenci tribünü’ bilet satışı ise yalnızca maç gününde ‘kişinin kendisine ait öğrenci kimliğinin ibrazıyla’ salon bilet gişesinden gerçekleştirilecektir.

Taraftarlarımıza, tribünde tek bir boş koltuk bırakmayarak takımımızı destekleme konusunda göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

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