Fenerbahçe Beko Real Madrid Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Real Madrid basketbol maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir mücadeleyi basketbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko kendi sahasında İspanya'nın zorlu ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko Real Madrid Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu hafta İspanyol ekip Real Madrid ile kendi sahasında kozlarını paylaşacak. Euroleague puan tablosunda lider konumda olan temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci sırada yer alan Real Madrid'i yenip gruplarda liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Real Madrid Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Cuma günü Fenerbahçe kendi sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 20.30'da Bein Sports'tan naklen olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DEN BİLET AÇIKLAMASI
”Fenerbahçe Beko’nun 28 Aralık Cuma günü 20:30’da Real Madrid’le Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Turkish Airlines Euroleague 15. hafta müsabakasının ‘Şampiyonlar Paketi 2’ kapsamında şu ana dek satışa açılan biletlerinin tamamı tükenmiştir.
Real Madrid karşılaşması için, kombine yeniden satış sürecimiz vasıtasıyla taraftarlarımızın devir yaptığı koltukların satışı, 27 Aralık Perşembe günü 14:00 itibariyle Mobilet üzerinden ve salon bilet gişesinden yapılacaktır.
Fenerbahçe Beko – Real Madrid karşılaşmasının ‘öğrenci tribünü’ bilet satışı ise yalnızca maç gününde ‘kişinin kendisine ait öğrenci kimliğinin ibrazıyla’ salon bilet gişesinden gerçekleştirilecektir.
Taraftarlarımıza, tribünde tek bir boş koltuk bırakmayarak takımımızı destekleme konusunda göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Fenerbahçe Spor Kulübü”
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