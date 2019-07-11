Fenerbahçe Beko, Quincy Acy'nin peşinde | Son dakika transfer haberleri
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, transferde ABD'li oyuncu Quincy Acy’i kadrosuna katmak istiyor.
Sportando‘dan Emiliano Carchia’nın haberine göre Fenerbahçe Beko, Quincy Acy’i kadrosuna katmak istiyor.
Nicolo Melli’nin New Orleans Pelicans’la anlaşmasının ardından dört numaralı pozisyona takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe Beko, NBA’de son olarak Phoenix Suns forması giyen Quincy Acy’le ilgileniyor.
Üç ve dört numaralı pozisyonlarda oynayabilen 28 yaşındaki Quincy Acy NBA Draft 2012’de ikinci tur, 37. sırada Toronto Raptors tarafından seçildikten sonra yedi sezonda beş farklı NBA takımında forma giydi.
NBA kariyerinde çıktığı 337 maçta 4.9 sayı, 3.5 ribaund, 0.6 asist, 0.4 top çalma, 0.4 blok ortalamaları yakalayan Quincy Acy maç başına 0.6 top kaybı yaptı.
Birleşik Amerikalı oyuncu NBA kariyeri boyunca %44.4 saha içi, %50.6 iki sayı, %35 üç sayı ve %75.9 serbest atış isabetiyle oynadı.
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