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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
07.02.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a karşı! iddaa'da oynanması gereken...

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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a karşı! iddaa'da oynanması gereken...

Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, sizler için "Fenerbahçe Beko - Panathinaikos" karşılaşmasını değerlendirdi...

Romario Özsavidis'ten "Fenerbahçe Beko - Panathinaikos" iddaa analizi

Vesely’nin yokluğunda çıktığı ilk Euroleague mücadelesinde Bayern München karşısında uzatmalar sonunda mağlup oldu Fenerbahçe Beko. Esasen maç temsilcimize gelmişti ancak yaptığımız basit hatalar sonucu maç uzadı ve uzatmalarda ise yorgunlukta kendini gösterince temsilcimiz sahadan yenilgi ile ayrıldı. Telafisi olacak bir karşılaşma tabii ki. Hafta sonu Türk Telekom karşısında farklı bir galibiyet almayı başardı Sarı-Lacivertliler ( 87-64 ). Panathinaikos karşısında kesinlikle savunmada sert ve özellikle ribauntlarda çok dikkatli olmamız lazım ki; Lauvergne’nin Telekom karşısında zaman zaman zorlandığını gördük. Ayrıca Calathes karşısında yapacağımız baskı ve ikili oyunlarda kolay sayıya izin vermemekte diğer bir kritik detay.

Dış oyuncular noktasında çok ağır bastığımız aşikar ancak skor katkısının yanı sıra ribaunt katkısı yapmaları da önemli olacak. Temsilcimiz kazanmaya yakın ancak kolay bir maç değil. Ayrıca savunmaların ön planda olmasını ve skorun düşük kalmasını bekliyorum.

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  • 968Fenerbahçe -(4,5h-8,5h) Panathinaikos
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