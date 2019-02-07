Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a karşı! iddaa'da oynanması gereken...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, sizler için "Fenerbahçe Beko - Panathinaikos" karşılaşmasını değerlendirdi...
Romario Özsavidis'ten "Fenerbahçe Beko - Panathinaikos" iddaa analizi
Vesely’nin yokluğunda çıktığı ilk Euroleague mücadelesinde Bayern München karşısında uzatmalar sonunda mağlup oldu Fenerbahçe Beko. Esasen maç temsilcimize gelmişti ancak yaptığımız basit hatalar sonucu maç uzadı ve uzatmalarda ise yorgunlukta kendini gösterince temsilcimiz sahadan yenilgi ile ayrıldı. Telafisi olacak bir karşılaşma tabii ki. Hafta sonu Türk Telekom karşısında farklı bir galibiyet almayı başardı Sarı-Lacivertliler ( 87-64 ). Panathinaikos karşısında kesinlikle savunmada sert ve özellikle ribauntlarda çok dikkatli olmamız lazım ki; Lauvergne’nin Telekom karşısında zaman zaman zorlandığını gördük. Ayrıca Calathes karşısında yapacağımız baskı ve ikili oyunlarda kolay sayıya izin vermemekte diğer bir kritik detay.
Dış oyuncular noktasında çok ağır bastığımız aşikar ancak skor katkısının yanı sıra ribaunt katkısı yapmaları da önemli olacak. Temsilcimiz kazanmaya yakın ancak kolay bir maç değil. Ayrıca savunmaların ön planda olmasını ve skorun düşük kalmasını bekliyorum.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Euroleague maçları CANLI yayınlarla Nesine.com'da, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle