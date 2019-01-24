Fenerbahçe Beko Olympiakos Euroleague maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı bu akşam oldukça heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Yunanistan'ın köklü takımı Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de zirvede yer alan temsilcimiz bu akşam Olympiakos karşısında kazanıp güzel gidişatını sürdürmeye devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Olympiakos Euroleague maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 19 haftada Sarı- Lacivertliler, 17 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken, Kırmızı- Beyazlılar ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Olympiakos maçı bu akşam 20:30’da Ülker Sports Arena oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
Bu sezon takımın başına coach David Blatt’i getiren Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında ilk yarıda deplasmanda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 73-72 kazanmıştı.
İki takım, EuroLeague’de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe parkeden 7 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etmeyi başardı.
İstanbul’da oynanan maçlarda ise Olympiakos’un 4’de 3’lük üstünlüğü bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle