Fenerbahçe Beko maçında sürpriz teklif!
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 74-60 mağlup etti. Karşılaşmada ise sürpriz bir olay yaşandı.
Fenerbahçe'de kulübe ve futbolculara yakınlığı ile tanınan işitme engelli taraftar Emir Çelik maçın devre arasında salonda sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.
Devre arası etkinliği olarak çift gözleri kapalı şekilde basket atışı için sahaya davet edildi. Önce Emir Çelik gözleri kapalı şekilde atışını yaptı. Daha sonra Kübra Arslan'ın gözü kapatıldı ve basket atışını gerçekleştirdi. Kübra Arslan gözlerini açtığında ise evlenme teklifi ile karşılaştı.
Sevgilisi Kübra Arslan'ın bu sürpriz teklif karşısında şaşkınlığını ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.
Kübra Arslan teklife evet diyerek sevgilisi Emir Çelik'e sarıldı bu ölümsüz anı birlikte kutladılar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle