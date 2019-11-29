Fenerbahçe Beko maçında duygusal anlar! Datome, Sloukas ve Obradovic...
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Khimki'yi mağlup ettiği maçta duygusal anlar yaşandı.
Fenerbahçe Beko Khimki maçının son bölümü ilginç ve duygusal anlara sahne oldu.
CSKA Moskova maçında deplasmanında kameralara takılan küfürlü görüntüler ve 10 Kasım pankartını bilerek tutmadığı yolundaki tartışmalara Luigi (Gigi) Datome ve Sloukas sahada cevap verdi.
Ataşehir Ülker Spor Salonunda iki konuyu gereğinden fazla uzatıp büyütüldüğünü kanıtlarcasına önce Gigi Datome attığı basketin ardından parmağıyla 'Bu senin için' der gibi Zelijko Obradoviç'i işaret ederken, Kostas Solukas'ta takımına kazandırdığı sayının ardından taraftarlara, 'Bu sizin için' anlamına gelen parmak işareti yaptı.
Sloukas maçtan sonra da saha içinde oturan taraftarların çoğuyla 'Çak' yapması dikkat çekti.
Bu arada maç sonunda bütün salon Gigi Datome'ye sevgi gösterileri yapıp ayakta alkışlarken, İtalyan oyuncunun doğum günü olduğunu bilen bir grup taraftar salonun bir köşesinde mumları yakarak oyuncuya sürpriz yaptı.
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