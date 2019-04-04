Fenerbahçe Beko Maccabi Fox Tel Aviv maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi Normal Sezonunda son maçına çıkıyor. Play Offlara lider olarak gitme şansını elde eden Fenerbahçe Beko, prestij maçı için parkede olacak. Peki, Fenerbahçe Beko Maccabi Fox Tel Aviv basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadeleyi takip etmek isteyenler için bazı bilgiler
Fenerbahçe Beko Maccabi Fox Tel Aviv basket maçı, Sarı Lacivertli takımın THY Avrupa Ligi Play Offları öncesinde son mücadelesini izlemek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Maccabi Fox Tel Aviv basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE BEKO MACCABİ FOX TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi normal sezon 30. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaşacak. 5 Nisan Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
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THY Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi Türk takımlarından Anadolu Efes'in rakibi belli olurken, Fenerbahçe Beko, normal sezonu 8. sırada bitirecek ekiple play-off'ta karşılaşacak.
Normal sezonu 4. sırada bitirmeyi daha önce garantileyen Anadolu Efes, play-off'ta 5. sırada yer alması kesinleşen İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile eşleşti.
Büyük bir başarı elde ederek normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko ise play-off'a 8. sıradan girecek ekiple mücadele edecek.
MELİH MAHMUTOĞLU: "KİM GELİRSE GELSİN HERKESİ YENECEK GÜÇTEYİZ"
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta hangi takım karşılarına çıkarsa çıksın yenecek güçte olduklarını söyledi.
Sarı-lacivertli basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Nicola Melli, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, QNB Finansbank'ın Suadiye'deki şubesinde Fenerbahçeli taraftarlarla imza gününde buluştu.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kaptan Melih Mahmutoğlu, sezonun en önemli yerine geldiklerini belirterek, "Play-off'lar başlayacak. Normal sezonun son maçını da cuma akşamı kendi evimizde Maccabi'yle oynayacağız. Her ne kadar puan durumunda değişiklik olmayacaksa da evimizdeki normal sezonun son maçını kazanmak istiyoruz. Şenlik havasında güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftarımızı maça çağırıyorum. Güzel bir ortam olmasını diliyorum son maçta." diye konuştu.
Geride kalan 4 sezonda play-off'larda Maccabi, Real Madrid, Panathinaikos ve Baskonia gibi güçlü takımları rahat elediklerini hatırlatan Melih, "Gerçekten play-off'a kalacak son takımlar kim olacak bilmiyoruz, çok karışık puan durumu. Bizim kafamızda bir rakip yok. Kim gelirse gelsin, herkesi yenecek güçteyiz. Hayırlısı hangisiyse o gelsin." ifadelerini kullandı.
Sakatlığı bulunan oyuncular Joffrey Lauvergne, Kostas Sloukas ve Jan Vesely'nin durumlarının iyi olduğunu aktaran Melih, "Çok iyi oynuyoruz. Eksiklerimiz de vardı ama şu an 3 arkadaşımız da iyi durumda. Onlar da play-off'larda aramızda olacaktır. Takım olarak çalışmalara devam ediyoruz. Play-off'tan önce ligde oynayacağımız maçları da kazanmak istiyoruz. Allah play-off öncesi bize sakatlık yaşatmasın. En sağlıklı bir şekilde tüm takım olarak play-off'lara hazır olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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