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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
03.02.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü!

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Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 87-64 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 14. galibiyetini aldı. Başkent temsilcisi ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Halil Baldemir, Halit Can Cihan

Fenerbahçe Beko: Sinan Güler 8, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 9, Melli 19, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 16, Lauvergne 9, Guduric 6, Ali Muhammed 5

Türk Telekom: Ender Arslan 2, Campbell 3, Landesberg 20, Metin Türen 3, Stimac 20, Yunus Emre Sonsırma 9, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Gabriel, Redding 7

1. Periyot: 24-11
Devre: 41-24
3. Periyot: 62-50

Diskalifiye: 34.39 Kalinic (Fenerbahçe Beko)

Beş faulle çıkan: 37.00 Redding (Türk Telekom)

En Çok Oynanan Bahis
  • 760(1,5h-2,5h)Malaga - Real Madrid
    2
    İM2/2
    2,25
    4291kez oynandı
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Müsabakada pota altından sayılar üreten Türk Telekom karşısında Kalinic ve Sinan Güler'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 10-9 üstün geçti. Melli'nin sayılarıyla 10-0'lık seri yakalayan ve 9. dakikada farkı çift hanelere (20-9) çıkaran sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Stimac'la sayılar bulan Türk Telekom'a Melli'nin kaydettiği basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 17. dakikada farkı 16 sayıya (33-17) taşıdı. Lauvergne'in pota altından ürettiği sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-24 üstün gitti.

Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada direnci düşen Fenerbahçe Beko karşısında Redding'le arka arkaya sayılar bulan Türk Telekom, Landesberg'in serbest atışlardan kaydettiği basketlerle 25. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 48-40. Hem savunmada hem de hücumda ritmini artıran sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın etkili oyunuyla farkı açtı ve final periyoduna 62-50 önde girdi.

Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 33. dakikada farkı 20 sayıya (70-50) taşıdı. Ahmet Düverioğlu ile Sloukas'ın kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 87-64 kazandı.

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DeMarcus Cousins'dan harika bitiriş!

NBA'de gecenin en iyi hareketleriNBA'de normal sezona dün gece oynanan 12 maçla devam edildi. gecenin en güzel hareketi ise Golden State'in yıldız pivotu DeMarcus Cousins'dan geldi.
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