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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
12.07.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Leo Westermann'ı resmen açıkladı.

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Fenerbahçe Beko, Leo Westermann'ı resmen açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Leo Westermann'ı transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko, geçen sezon Zalgiris Kaunas forması giyen Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı. 24 Temmuz 1992 tarihinde Haguenau’da dünyaya gelen 1.98 boyundaki başarılı oyun kurucu Leo Westermann, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Geçen sezon Euroleague'de Zalgiris Kaunas formasıyla 27 maçta oynayan Westermann, 6.4 sayı, 2.0 ribaund, 2.8 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

Fransız oyuncu, Litvanya Ligi'nde ise ortalama 16.57 dakika süre alıp 7.2 sayı, 2.2 ribaund, 3.3 asist ortalamaları yakaladı. Geçtiğimiz günlerde Tyler Ennis ile yollarını ayırdığını açıklayan Fenerbahçe Beko, bu pozisyondaki boşluğu Leo Westermann ile doldurmuş oldu.

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