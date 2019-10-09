Turkish Airlines EuroLeague’de yeni sezonun ilk maçında 3 Ekim Perşembe günü Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 81-77 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Nando De Colo 22 sayı, 40 dakika parkede kalan Derrick Williams ise 19 sayı ve 10 ribaund üretti. Fenerbahçe'nin mücadele genelinde yaptığı 17 top kaybı ise mağlubiyetin en önemli faktörlerinden biri olmuştu.



Fenerbahçe Beko, son resmi maçında ise 6 Ekim Pazar günü Gaziantep Basketbol ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Fenerbahçe, bu mücadeleyi 84-75 kazanarak ikide iki yaptı. Sarı-lacivertlilerde Nando De Colo 21 sayı, Nikola Kalinic ve Derrick Williams ise 14’er sayı üretti.



Fenerbahçe Beko’nun Belgrad kafilesine, takımla çalışmalara başlayan Jan Vesely de dahil edildi. Fransız pivot Joffrey Lauvergne ise İstanbul’da kalacak ve kendisi için hazırlanan programı uygulamaya devam edecek. Fenerbahçe Beko’da Egehan Arna ve Ergi Tırpancı’nın da sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2019-20 sezonu ikinci hafta maçında Kızılyıldız’a konuk oluyor. 10 Ekim Perşembe günü (yarın) TSİ 20.00’de oynanacak mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Piotr Pastusiak (Polonya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek.



Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları



Gigi Datome, EuroLeague’de faul çizgisini son 21 ziyaretinde de hata yapmadı. Gigi, 3 sayılık atışlarda da son 7 maçın 6’sında iki ve üzeri isabet buldu.



Kaptan Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de son 18 serbest atışında da isabet kaydetti. Melih, son 5 EuroLeague maçında da en az 1 üç sayı isabeti buldu.



Nando De Colo, EuroLeague’de kullandığı son 17 serbest atışta da isabet buldu. Fransız yıldızımız, son 5 EuroLeague müsabakasında da en az 15 sayı üretti ve en az 2 üç sayılık isabet kaydetti.



Jan Vesely, 2018-19 EuroLeague sezonunda en yüksek verimlilik puanına sahip beşinci oyuncuydu (17.6). Vesely, top çalma alanında da ortalama 1.4 ile dördüncü sıradaydı.



Nando De Colo, EuroLeague’de maç başına 14.7 sayı ortalamasıyla 2018-19 sezonunun en skorer üçüncü oyuncusuydu. Fransız yıldız, serbest atış yüzdesinde de %94.57 ile üçüncüydü.



Ali Muhammed, geçtiğimiz sezon EuroLeague’de en isabetli üç sayılık atış kullanan üçüncü isimdi (%49.6).



Kızılyıldız hakkında



Yugoslav basketbolunun en köklü ve başarılı temsilcilerinden biri olan Kızılyıldız, basketbol faaliyetlerine 1945 yılında başladı. Bu süre zarfında üst üste 10 lig şampiyonluğu kazanan kırmızı-beyazlılar, 1970’li yıllarda da kupa koleksiyonuna kaldığı yerden devam etti. Bu süreçte üç yerel kupa kazanan Kızılyıldız, 1974 yılında da Saporta Kupası’nda mutlu sona ulaştı.



Yugoslavya’da bir sonraki lig şampiyonluğu için 1993 yılına kadar beklemesi gereken Kızılyıldız, 1994 ve 1998 yıllarında da aynı başarıyı tekrarladı.



Aleksandar Nikolic, Ranko Zeravica ve Svetislav Pesic gibi önemli koçlar tarafından çalıştırılan Kızılyıldız, Zoran Slavnic, Dejan Tomasevic, Igor Rakocevic, Nemanja Bjelica ve Predrag Stojakovic gibi Avrupa basketbolunun en önemli yeteneklerinin birkaçına da bu süreçte forma verdi.



Uluslararası seviyede tekrar 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında boy göstermeye başlayan Kızılyıldız, Milan Gurovic önderliğinde ULEB Cup’ta çeyrek finale ulaşmayı başarsa da, o sezonların sonunda şampiyonluğa ulaşan Dinamo Moskova ve Real Madrid’e elenmekten kurtulamadı.



2013 yılında Sırbistan Kupası’nı kazanan ve bu başarıyı 2014 ile 2015 yıllarında da sürdüren Kızılyıldız, 2013-2014 sezonunda da EuroLeague’in güncel formatında ilk kez sahne aldı. İlk EuroLeague macerasında normal sezonu 4 galibiyet ve 6 yenilgiyle bitiren Kızılyıldız, üst tura kalmayı başaramadı. Aynı sezonda yoluna Eurocup’tan devam eden Sırp ekibi, yarı final kadar yükselmeyi başarsa da bu turda UNICS Kazan’a elendi.



Boban Marjanovic ve Nikola Kalinic’li kadrosuyla 2014-2015’te EuroLeague’de ilk kez Top 16’ya yükselen ve mücadele ettiği üç yerel kupayı da (Adriyatik Ligi, Sırbistan Ligi, Sırbistan Kupası) müzesine götüren Kızılyıldız, 2015-2016’da ise başarısını geliştirdi ve EuroLeague’de Playoff turuna kaldı. CSKA Moskova’ya rakip olan Sırp temsilcisi, bu turu galibiyet alamadan kapatsa da en başarılı EuroLeague sezonunu geride bırakmış oldu. Kızılyıldız, aynı sezonun devamında Sırbistan Ligi ve Adriyatik Ligi’ni kazanmayı bildi.



2016-2017’de son hafta alınan Darüşşafaka mağlubiyetiyle EuroLeague’de Playoff biletini kaçıran kırmızı-beyazlılar; Sırbistan Ligi, Sırbistan Kupası ve Adriyatik Ligi’nde bir kez daha zafere uzandı.



Sırbistan Ligi’nde son beş sezonun şampiyonu olan Kızılyıldız, EuroLeague’de son kez 2017-2018’de mücadele etmiş ancak Playoff’a kalamamıştı. Kızılyıldız, 2018-2019’da Eurocup’ta Top 16 turuna kadar yükseldi ve Adriyatik Ligi ile Sırbistan Ligi’ni kazandı.



Kızılyıldız’da son durum



Kızılyıldız, başarılı bir sezonun ardından tekrar EuroLeague’de mücadele ediyor. Adriyatik Ligi’nde normal sezonu 21-1 ile lider bitiren Kızılyıldız, Playoff’ta ise Partizan ve Buducnost’u geçerek şampiyonluğa ulaştı.



Geride bıraktığımız sezonda Sırbistan Kupası finalinde Partizan’a 74-76 yenilen Kızılyıldız, rakibini Sırbistan Ligi finalinde geçerek bu kulvarda mutlu sona ulaştı.



2018-2019 sezonunda Eurocup’ta mücadele eden rakibimiz, ilk turda 6 galibiyet elde ederek Top 16 vizesi aldı. Top 16 turuna da Limoges galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlılar, ardından Malaga, Valencia (2) ve Limoges mağlubiyetleriyle hedefinin gerisinde kaldı.



Kızılyıldız’ın 2019-2020 kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Lorenzo Brown, Filip Covic, Billy Baron, Branko Lazic, Charles Jenkins, Ognjen Dobric

Forvetler: Stratos Perperoglou, Nemanja Nenadic, Dejan Davidovac, Derrick Brown, Borisa Simanic, Mouhammad Faye

Pivotlar: James Gist, Michael Ojo, Nikola Jovanovic, Ognjen Kuzmic

Koç: Milan Tomic



Rakibimiz, EuroLeague 2019-2020 sezonunun ilk maçında Panathinaikos’a konuk oldu. Kırmızı-beyazlılar, 3 Ekim’de OAKA’da oynanan mücadeleyi 87-82 kaybetti. Kızılyıldız’da James Gist 22 sayı ve 7 ribaund, Billy Baron 15 sayı, 6 asist ve 5 ribaund, Stratos Perperoglou ise 15 sayı ve 3 top çalma istatistikleri üretti.



Kızılyıldız, Adriyatik Ligi’ne ise galibiyetle başladı. Rakibimiz, 6 Ekim Pazar günü Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanan mücadelede Koper Primorska’yı 90-64 ile geçti. Kızılyıldız’da Lorenzo Brown 18 sayı ve 10 asist ile yıldızlaştı. Ognjen Dobric 13, James Gist ise 11 sayı buldu.



Maç önü notları – Kızılyıldız:



Nemanja Nenadic, Kızılyıldız kadrosunda EuroLeague tecrübesi bulunmayan tek isim.



Branko Lazic, EuroLeague’de kullandığı son 14 serbest atışta da isabet buldu.



Derrick Brown, EuroLeague’de kullandığı son 12 serbest atışta da hata yapmadı.



Charles Jenkins, son 11 EuroLeague maçının 10’unda en az 1 top çalma istatistiğine ulaştı.



Michael Ojo, geçtiğimiz sezon EuroCup’ta %70.7 (41/58) saha içi isabeti ile ikinci sıradaydı.



James Gist’in EuroLeague kariyerinde 969 ribaundu var ve bu alanda 16. sırayı Denis Marconato ve Dimitris Diamantidis ile paylaşıyor. 15. sırada 972 ribaund ile Nicolo Melli var. Gist, blok istatistiğinde de toplam 136 ile EuroLeague tarihinde 15. sırada.



Charles Jenkins, 4 sayı daha bulması halinde EuroLeague kariyerinde 1000 barajını aşacak.



Branko Lazic, EuroLeague 1 top çalma istatistiğine daha ulaşması halinde, EuroLeague’de bu alanda 100 barajını aşacak.



Takım istatistikleri – hücum (Kızılyıldız – Fenerbahçe Beko):



Atılan sayı: 82.0 – 77.0

2 sayı: %44.0 - %51.5

3 sayı: %40.9 - %38.1

Serbest atış: %84.6 - %90.5

Ribaund: 34.0 – 31.0

Asist: 10.0 – 12.0

Top çalma: 8.0 – 5.0

Blok: 2.0 – 1.0



Takım istatistikleri – savunma (Kızılyıldız – Fenerbahçe Beko):



Yenilen sayı: 87.0 – 81.0

2 sayı: %60.5 - %60.6

3 sayı: %38.5 - %45.8

Serbest atış: %71.4 - %66.7

Ribaund: 32.0 – 27.0

Asist: 14.0 – 23.0

Top çalma: 8.0 – 10.0

Blok: 4.0 – 2.0



İstatistik liderleri (Kızılyıldız – Fenerbahçe Beko):



Sayı: Gist (22.0), Baron (15.0), Perperoglou (15.0) / De Colo (22.0), Williams (19.0), Kalinic (13.0)

Ribaund: Gist (7.0), Baron (5.0), Davidovac (3.0) / Williams (10.0), De Colo (5.0), Stimac (4.0)

Asist: Baron (6.0), Gist (1.0), Dobric (1.0) / Sloukas (5.0), De Colo (2.0), Williams (2.0)

Top çalma: Perperoglou (3.0), Dobric (1.0), Jenkins (1.0) / Melih (2.0), Sloukas (1.0), Kalinic (1.0)

Blok: Ojo (1.0), Baron (1.0) / Williams (1.0)



Geçmiş karşılaşmalar:



Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague’in mevcut formatında oynadığı sekiz maçta yedi galibiyet elde etti.



2017-18 – Normal sezon – Kızılyıldız 63 – 80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 82 – 56 Kızılyıldız

2016-17 – Normal sezon - Kızılyıldız 75 – 73 Fenerbahçe

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 87 – 72 Kızılyıldız

2015-16 – Top 16 – Fenerbahçe 72 – 65 Kızılyıldız

2015-16 – Top 16 – Kızılyıldız 65 – 88 Fenerbahçe

2015-16 – Normal sezon – Fenerbahçe 79 – 61 Kızılyıldız

2015-16 – Normal sezon – Kızılyıldız 60 – 74 Fenerbahçe