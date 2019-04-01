Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı deplasmanda yendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı deplasmanda yendi
GeriBasketbol Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı deplasmanda yendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
01.04.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı deplasmanda yendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı deplasmanda yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 88-81 mağlup etti.

İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen birinci periyotta Fenerbahçe Beko Ahmet ve Green'in basketleriyle son 2 dakikaya 13-11 önde girdi. Son bölümde farkı 5 sayıya (17-12) çıkaran Fenerbahçe Beko, Walker'ın son saniyedeki 3 sayılık basketine rağmen periyodu 17-15 üstün tamamladı.
İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Datome ve Sinan'ın 3 sayılık basketleriyle 14. dakikada farkı 11 sayıya kadar yükseltti: 32-21. Ev sahibi ekip, 9-0'lık seriyle 16. dakikada farkı 2 sayıya (30-32) indirdiği periyotta farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 33-34. Ancak rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, Guduric'in son saniyede uzak mesafeden bulduğu 3 sayılık basketle devreyi 46-39 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta Green'le etkili olan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada Guduric'in 3 sayılık basketiyle farkı 11 sayıya yükseltti: 55-44. Kalan bölümde farkı 15 sayıya (63-48) kadar çıkaran sarı-lacivertli ekip, rakibinin 8-0'lık serisine rağmen periyodu 63-56 üstün tamamladı.

Son periyotta Erdi, Birkan ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle 33. dakikada farkı 3 sayıya (65-68) indiren Pınar Karşıyaka önünde farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son 4 dakikaya 14 sayı farkla 79-65 üstün girdi. Fenerbahçe Beko müsabakadan 88-81 galip ayrıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı deplasmanda yendi

U16 Milli Takımı, Polonya'yı 2-0 yendi

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş ve Başakşehir büyük balık kaçırdı!