Fenerbahçe Beko hazırlık maçında İTÜ'ye fark attı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe Beko hazırlık maçında İTÜ'ye fark attı
GeriBasketbol Fenerbahçe Beko hazırlık maçında İTÜ'ye fark attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
10.09.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko hazırlık maçında İTÜ'ye fark attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Beko hazırlık maçında İTÜ'ye fark attı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, sigortam.net İTÜ Basket ile oynadığı hazırlık maçını 89-58 kazandı.

Fenerbahçe Beko’nun maç kadrosunda, FIBA Dünya Kupası’nda forma giyen Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas, Nando De Colo ve Gigi Datome ile tedavi süreci kapsamında bireysel çalışmalarını sürdüren Jan Vesely yer almadı. Sarı lacivertlilerin kadrosunda hazırlık dönemi için ekibe dahil edilen misafir oyuncular da yer aldı.

Dört periyotluk bölümün ardından oynanan ekstra çeyrekte ise genç oyuncular süre aldı ve bu bölüm 22-20 İTÜ üstünlüğüyle noktalandı.

Fenerbahçe Beko'da Leo Westermann 15 (3 ribaund, 1 asist), Derrick Williams 13 (6 ribaund, 1 asist), Berkay Candan 13 (3 asist, 2 ribaund), A.Muhammed 11 (4 asist, 3 ribaund), Egehan Arna 9 (5 ribaund, 2 asist), Nikola Kalinic 9 (3 asist), Tarık Biberovic 5 (3 ribaund, 2 asist), Vladimir Stimac 4 (3 asist, 2 ribaund), Joffrey Lauvergne 3 (3 ribaund, 2 asist), David Mutaf 2, Carl Engström 2, Ivan Buva 2, Ergi Tırpancı 1.

Hazırlıklarını 13 Eylül Cuma gününe kadar İstanbul’da sürdürecek olan Fenerbahçe Beko, 13 Eylül’de Romanya’ya hareket edecek ve 14-15 Eylül tarihlerinde Cluj-Napoca’da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Fenerbahçe Beko hazırlık maçında İTÜye fark attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe Beko hazırlık maçında İTÜ'ye fark attı
Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan D915’teki meydan okuma nefes kesti
CANLI | İspanya - Polonya | FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçı...
Chapter 8 için geri sayım başladı! 21 Eylül de Ortaköy Feriye de