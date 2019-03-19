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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.03.2019 - 18:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, hata yapmadı! Avrupa'da tek...

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Fenerbahçe Beko, hata yapmadı! Avrupa'da tek...

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Buducnost Podgorica takımını 76-67 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de evinde maç kaybetmeyen tek takım olma unvanını sürdürdü.

Avrupa Ligi'nde 23. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda da üst üste oynadığı 16. maçı da kazanmış oldu. 

Karşılaşmaya özellikle savunmada çok agresif başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 14-5 önde tamamladı. Hücumda temposu düşen sarı-lacivertliler karşısında Karadağ ekibi farkı 3'e indirdi ve Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 19-16 üstün kapattı., 

İkinci çeyreğe pota altında iyi başlayan Buducnost VOLI, 13. dakikada Bitadze'nin basket faulden bulduğu sayılarla 26-23 öne geçti. Hücumda boyalı alandan sayılar üreten Buducnost VOLI, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-36. Kalan sürede Fenerbahçe Beko farkı eritmesine rağmen Karadağ temsilcisi soyunma odasına 39-36 üstün gitti. 

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 25. dakikayı 48-46 önde geçti. Final periyoduna 58-58'lik eşitlikle girildi. 

Son çeyreğe konuk ekip iyi başladı ve 34. dakikayı 66-64 önde geçti. Fenerbahçe Beko, Vesely ve Ali Muhammed'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve son dakikaya 76-66 önde girdi. Sarı-lacivertliler sahadan 76-67'lik skorla galip ayrıldı. 

Fenerbahçe'nin Avrupa'da 500. maçı 

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 500. maçını oynadı. 

İlk kez 1959-1960 sezonunda Avrupa arenasında mücadele etmeye başlayan Fenerbahçe, bu kulvardaki 500. maçında Karadağ ekibini mağlup etmeyi başardı. 

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki 500 maçta 290 galibiyet, galibiyet elde etti, 210 yenilgi yaşadı. 

Fenerbahçe Beko, hata yapmadı Avrupada tek...

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