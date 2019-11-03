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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
03.11.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko galibiyeti hatırladı! 4 maçlık yenilgi serisi sona erdi...

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Fenerbahçe Beko galibiyeti hatırladı! 4 maçlık yenilgi serisi sona erdi...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 86-80 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Serkan Emlek, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Sloukas 20, De Colo 9, Kalinic 15, Lauvergne 14, Stimac 4, Ahmet Düverioğlu 8, Berkay Candan 5, Melih Mahmutoğlu 11, Ali Muhammed, Egehan Arna

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 5, Davis 5, Sinan Sağlam 2, Aldridge 17, Zanna 24, Hrovat 13, Doğukan Şanlı, Erdi Gülaslan 4, Burak Eşlik 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1. Periyot: 20-18
Devre: 36-35
3. Periyot: 63-59

Beş faulle çıkan: 37.04 Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

Fenerbahçe Beko galibiyeti hatırladı 4 maçlık yenilgi serisi sona erdi...
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Stimac ile Lauvergne'in savunma ve hücumdaki etkili oyunuyla ilk periyodu 20-18 önde tamamladı.

İki takım da ikinci periyodun başlarında sayı bulmakta zorlandı. Konuk ekip, 15. dakikada Hrovat'ın üç sayılık isabetiyle mücadelede ilk kez öne geçti: 23-24. Zanna'nın pota altında bulduğu basketlere Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın kaydettiği sayılarla cevap veren sarı-lacivertliler, devre arasına 36-35 üstün gitti.

Başa baş oyunun sürdüğü üçüncü çeyrekte Zanna'yı durdurmakta güçlük çeken Fenerbahçe Beko, hücumda sorumluluk alan Sloukas'ın etkili performansıyla final periyoduna 63-59 önde girdi.

Son periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip, 33. dakikada Lauvergne'in basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 68-59. Afyon ekibi, Aldridge'in üst üste bulduğu sayılarla skora ortak olmaya çalışsa da Lauvergne'i pota altında etkili kullanan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 86-80 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Sloukas, 20 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Konuk ekipte Zanna'nın 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

4 MAÇLIK YENİLGİ SERİSİ SONA ERDİ!

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 5. galibiyetini aldı. 3'ü Euroleague olmak üzere son 4 resmi maçında parkeden yenilgiyle ayrılmıştı... Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise ligdeki 4. yenilgisini yaşadı.

Öte yandan sarı-lacivertli basketbolcular, karşılaşma öncesi Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

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