Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, 27. haftanın erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadeleye kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Potada dev derbi heyecanı başlıyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Galatasaray’ı konuk edecek. İki takım arasında ilk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 84-74 kazanmıştı. Gözler şimdi bu akşamki müsabakada. İşte, Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta maçına ilişkin detaylar...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta (erteleme) maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam sahasında Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacak. Saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak derbiyi, Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele Tivibuspor2'den canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 22 galibiyet elde eden Fenerbahçe, zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 26 maçta 17 galibiyet alarak 5. sırada kendine yer buldu.
Sarı-lacivertliler, son lig maçında sahasında Banvit’e 70-78 mağlup olurken, Galatasaray ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece’yi deplasmanda 65-86 yendi.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, son beş lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Ligde Fenerbahçe 84.96 sayı ortalaması ile mücadele ederken, Galatasaray’da ise bu rakam 82.08 oldu.
FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Fenerbahçe'de Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Nikola Kalinic, Gigi Datome ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
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