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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.05.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, 27. haftanın erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadeleye kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Potada dev derbi heyecanı başlıyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Galatasaray’ı konuk edecek. İki takım arasında ilk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 84-74 kazanmıştı. Gözler şimdi bu akşamki müsabakada. İşte, Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta maçına ilişkin detaylar...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta (erteleme) maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam sahasında Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacak. Saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak derbiyi, Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele Tivibuspor2'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 22 galibiyet elde eden Fenerbahçe, zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 26 maçta 17 galibiyet alarak 5. sırada kendine yer buldu.

Sarı-lacivertliler, son lig maçında sahasında Banvit’e 70-78 mağlup olurken, Galatasaray ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece’yi deplasmanda 65-86 yendi.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, son beş lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Ligde Fenerbahçe 84.96 sayı ortalaması ile mücadele ederken, Galatasaray’da ise bu rakam 82.08 oldu.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Nikola Kalinic, Gigi Datome ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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