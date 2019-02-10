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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
10.02.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko fırtınası ligde de sürüyor! 37 sayı fark...

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Fenerbahçe Beko fırtınası ligde de sürüyor! 37 sayı fark...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 37 sayı farkla 107-70 yenerek liderliğini sürdürdü.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 14, Guduric 7, Kalinic 8, Melli 11, Ahmet Düverioğlu 13, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 6, Lauvergne 13, Green 11, Barış Hersek 8, Egehan Arna 2, Efe Ergi Tırpancı 3

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 9, Eldridge 13, Tiby 11, Deniz Kılıçlı 6, Williams 12, Berkay Candan 6, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 3, Uğur Hortum, Tankeu, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 10

1. Periyot: 21-22
Devre: 50-36
3. Periyot: 81-56

En Çok Oynanan Bahis
  • 742(L:166,5)Real Madrid - Vitoria
    3
    Üstü
    1,70
    3228kez oynandı
Hemen Oyna

Müsabakaya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Tiby'le iç ve dış atışlardan sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında boyalı alandan Ali Muhammed ve Melli ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 14-8 üstün geçti. Oyunu dengeleyen konuk ekip, Berkay Candan ve Kerem Özkan'ın üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle, 14. dakikada öne (29-27) geçti. Hücumda ritmini arttıran ve dış atışlardan bulduğu sayılarla 17. dakikada farkı çift hanelere (43-32) taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 50-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında rahat sayılar üreten Fenerbahçe Beko, Kalinic'in etkili oyunuyla 26. dakikada farkı 29 sayıya çıkardı: 72-43. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 81-56 önde girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, sahadan 107-70 galip ayrıldı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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