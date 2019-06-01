Fenerbahçe Beko, farklı kazandı ve öne geçti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında TOFAŞ'ı 102-68 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off yarı final ilk maçında TOFAŞ’ı ağırlayan Fenerbahçe Beko, parkeden 102-68 gibi büyük bir farkla galip ayrılıp 1-0 öne geçti.
Karşılaşmaya Ali Muhammed, Melih ve Melli ile hızlı başlayan sarı lacivertliler, hem dış atışlar hem de sert savunmasıyla etkili olup devre bitiminde 59-39’u yakaladı.
Obradovic’in öğrencileri, 24 sayı üretip rakibine 11 sayı şansı verdiği 3. çeyrek sonunda 83-50 gibi bir skor üstünlüğü kurdu. Üç periyotta 27 sayı üreten Melli’ye, o ana dek boyalı alanda iyi bir iş çıkaran Ahmet de eşlik etti.
Son 10 dakikada gidişat değişmeyince mücadelede Mejia, Elegar ve Berkan’la ara ara etkili olabilen TOFAŞ, 102-68 yenildi. Seride ikinci randevu 3 Haziran Pazartesi günü 21:00’de yine Ülker Arena’da oynanacak.
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