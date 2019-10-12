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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Haber Giriş: 12.10.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko farklı kazandı!

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Fenerbahçe Beko farklı kazandı!

Basketbol Süper Ligi 3’üncü hafta mücadelesinde Türk Telekom konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 75-59 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Williams ve Ahmet ile sayı üreterek durumu 9-6’ya getirdi. Fenerbahçe Beko’da Melih’in 3 sayılık basketine Türk Telekom’da Campbell 3 sayı ile karşılık verdi ve farkın açılmasını önledi: 9-12. Fall ile pota altında sayı üreten Türk Telekom, savunmada Fenerbahçe Beko’da Williams’ın sayılarına engel olamadı. Sarı lacivertli ekip ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.

2’nci çeyrekte konuk ekip adına Derrick Williams 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam ederek farkı 10 sayıya çıkardı: 16-26. Sayı farkını eritmek isteyen Türk Telekom, dengesiz hücum ederek sayı üretemedi. Fenerbahçe Beko hızlı hücumlarla Sloukas ve Ahmet’in ikili oyunuyla farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 16-30. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci çeyreğin ardından Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 39-29 önde kapattı.

3’üncü çeyreğe Türk Telekom Hunter ve Fall’un bulduğu sayılarla 5-0’lık seri ile başladı. Fenerbahçe Beko’ya karşı iyi savunma yapan ev sahibi ekip, üst üste kullandığı faul atışlarıyla farkı 4 sayıya indirdi: 37-41. Campbell’ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıya Sloukas'ın basket faulü ile karşılık veren deplasman ekibi, farkın kapanmasını önledi: 40-46. Hücumda Wiltjer ve Hunter ile etkili olan mavi-beyazlı ekip, Westermann ve Sloukas’ın sayılarına engel olamadı ve periyodu Fenerbahçe Beko 56-45 önde kapattı.

Final periyoduna iyi hücum ederek başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Williams ile bulduğu sayılarla farkı 14’e çıkardı: 47-61. Hücumda Wiltjer ve Campbell ile sayılar bulan Türk Telekom farkı eritmeye çalışsa da savunmada Kalinic’in sayılarına engel olamayınca Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 75-59 kazandı.

SALON: Ankara Spor
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı
TÜRK TELEKOM: Hunter 10, Metin Türen, Campbell 16, Muhammet Baygül 4, Fall 6, Johnson 11, Wiltjer 8, Polat Kaya, Şafak Edge, Egemen Güven 2, Enes Berkay Taşkıran 2
FENERBAHÇE BEKO: Westermann 8, Williams 12, Melih Mahmutoğlu 11, Ahmet Düverioğlu 10, Sloukas 10, Ekrem Sancaklı, Ali Muhammed, Kalinic 10, Berkay Candan, Stimac 6
1'İNCİ PERİYOT: 14-21
İLK YARI: 29-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-56
5 FAUL: 34.23 Wiltjer (Türk Telekom), 31.59 Leo Westermann (Fenerbahçe Beko)

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