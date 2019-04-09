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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
09.04.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, evinde farklı kazandı

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Fenerbahçe Beko, evinde farklı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 84-67 yendi. 

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 20. galibiyetini elde etti. Gaziantep temsilcisi ise 9. yenilgisini yaşadı. 

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Oyunu dengeleyen Gaziantep Basketbol, 7. dakikada farkı 3 sayıya (10-7) indirse de sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Sloukas'ın üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı. 

İkinci çeyreğe dış atışlardan ürettiği sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan ve skorda öne geçen Gaziantep Basketbol, hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Jelovac ve McKissic'in potaya giderek bulduğu basketlerle 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 25-30. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği çeyrekte Ali Muhammed'le arka arkaya dış atışlardan basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-37 önde gitti. 

İkinci yarıya Ali Muhammed'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada farkı 9 sayıya (46-37) taşıdı. Farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 59-52 üstün girdi. 

Son çeyreğe hücumda ve savunmada kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Jekiri ile pota altından sayılar üreten Gaziantep Basketbol, 32. dakikada eşitliği yakaladı: 59-59. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Datome'nin basketleriyle 37. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 73-63. Sloukas ve Ali Muhammed'in sayılarıyla farkı daha da artıran Fenerbahçe Beko, sahadan 84-67 galip ayrıldı. 

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