Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için İspanya'ya gitti
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i için İspanya'ya gitti.
Sarı-lacivertli temsilcimiz, üst üste beşinci kez kaldığı THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i İspanya'nın Vitoria şehrine gitmek için 10.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Havalimanı çalışanlarının ve yolcularının yoğun ilgisi ile pasaport kontrol noktasından geçen sarı lacivertli kafile 12.05'de Türk Hava Yolları'nın TK3361 sefer sayılı yolcu uçağı ile İspanya'nın Vitoria şehrine gitti.
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA Moskova'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek. İki Türk temsilcisi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko 17 Mayıs Cuma günü finale çıkmak için karşılaşacaklar.
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