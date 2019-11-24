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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka basketbol maçı için geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi dokuzuncu hafta maçında Darüşşafaka Tekfen’i ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maç bilgileri…

Fenerbahçe Beko- Darüşşafaka ING Basketbol Süper Ligi ile 58. Kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 57 lig maçında 36 galibiyet elde etti. Ekip Darüşşafaka Tekfen’e karşı oynadığı son 12 lig maçının 11’ini kazandı. Peki, Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

24 Kasım Pazar günü saat 20:00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Kerem Baki, Ozan Çakar, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum:

Sarı-lacivertliler, EuroLeague’de çift maç haftasının ilk mücadelesinde 20 Kasım Çarşamba günü Barcelona’ya konuk oldu. Ekibimiz, mücadeleyi 89-63 kaybetti. Fenerbahçe Beko’da Joffrey Lauvergne 12 sayı üretti. Takım, çift maç haftasının ikinci maçında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL’e konuk oldu ve mücadeleden 72-88 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Vladimir Stimac 21 sayı ve 8 ribaund, Derrick Williams ise 17 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Obradovic’in öğrencilerinin 10 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, ING Basktbol Süper Ligi’ndeki son maçında 17 Kasım Pazar günü Tofaş’a konuk oldu. Ekibimiz, mücadeleyi 76-82 kazanarak sekizinci lig karşılaşmasında yedinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 29 sayı, Ahmet Düverioğlu ise 15 sayı ve 9 ribaund istatistikleri üretti.

Darüşşafaka'da son durum:

Darüşşafaka Tekfen, ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet elde etti. Rakibimiz, ligdeki son iki maçından mağlubiyetle ayrılırken, son olarak Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’a 17 Kasım Pazar günü evinde oynadığı 68-72 kaybetti. Bu mücadelede Sinan Güler 16, Bonzie Colson ise 11 sayı buldu.

Darüşşafaka Tekfen, bu sezon ülkemizi EuroCup’ta temsil ediyor. Rakibimiz, bu organizasyonda C Grubu’nda yer alıyor ve 8 hafta sonunda elde ettiği 5 galibiyetle grubunda lider. Daçka, EuroCup’taki son maçında 20 Kasım Çarşamba günü Joventut Badalona’yı Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda ağırladı ve karşılaşmadan 92-86 galip ayrıldı. Darüşşafaka Tekfen’de Kartal Özmızrak 18, Gary Browne 17, Jarrod Jones 15, Sinan Güler ise 14 sayı üretti.

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