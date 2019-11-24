Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Darüşşafaka basketbol maçı için geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi dokuzuncu hafta maçında Darüşşafaka Tekfen’i ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maç bilgileri…
Fenerbahçe Beko- Darüşşafaka ING Basketbol Süper Ligi ile 58. Kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 57 lig maçında 36 galibiyet elde etti. Ekip Darüşşafaka Tekfen’e karşı oynadığı son 12 lig maçının 11’ini kazandı. Peki, Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
24 Kasım Pazar günü saat 20:00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Kerem Baki, Ozan Çakar, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Beko’da son durum:
Sarı-lacivertliler, EuroLeague’de çift maç haftasının ilk mücadelesinde 20 Kasım Çarşamba günü Barcelona’ya konuk oldu. Ekibimiz, mücadeleyi 89-63 kaybetti. Fenerbahçe Beko’da Joffrey Lauvergne 12 sayı üretti. Takım, çift maç haftasının ikinci maçında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL’e konuk oldu ve mücadeleden 72-88 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Vladimir Stimac 21 sayı ve 8 ribaund, Derrick Williams ise 17 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Obradovic’in öğrencilerinin 10 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, ING Basktbol Süper Ligi’ndeki son maçında 17 Kasım Pazar günü Tofaş’a konuk oldu. Ekibimiz, mücadeleyi 76-82 kazanarak sekizinci lig karşılaşmasında yedinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 29 sayı, Ahmet Düverioğlu ise 15 sayı ve 9 ribaund istatistikleri üretti.
Darüşşafaka'da son durum:
Darüşşafaka Tekfen, ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet elde etti. Rakibimiz, ligdeki son iki maçından mağlubiyetle ayrılırken, son olarak Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’a 17 Kasım Pazar günü evinde oynadığı 68-72 kaybetti. Bu mücadelede Sinan Güler 16, Bonzie Colson ise 11 sayı buldu.
Darüşşafaka Tekfen, bu sezon ülkemizi EuroCup’ta temsil ediyor. Rakibimiz, bu organizasyonda C Grubu’nda yer alıyor ve 8 hafta sonunda elde ettiği 5 galibiyetle grubunda lider. Daçka, EuroCup’taki son maçında 20 Kasım Çarşamba günü Joventut Badalona’yı Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda ağırladı ve karşılaşmadan 92-86 galip ayrıldı. Darüşşafaka Tekfen’de Kartal Özmızrak 18, Gary Browne 17, Jarrod Jones 15, Sinan Güler ise 14 sayı üretti.
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