Fenerbahçe Beko, Colo bombasını patlattı!

Eurohoops'un haberine göre Fenerbahçe Beko, Fransız guard Nando De Colo ile anlaşma sağladı.

Fransız guard ile Sarı-Lacivertli kulüp arasında henüz imzalar atılmadı ancak kısa süre içerisinde anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.

BREAKING: Fenerbahce and Nando De Colo reached a deal in principle for a multi-year contract a source tells @Eurohoopsnet. Turkish Powerhouse lost Melli and Guduric to the NBA, but they bounced back in the most impressive way