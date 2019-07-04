Fenerbahçe Beko, Colo bombasını patlattı!
Fenerbahçe Beko transferde bombayı patlattı. Sarı Lacivertli ekip EuroLeague şampiyonu CSKA'dan ayrılan Nando De Colo'yu renklerine kattı.
Eurohoops'un haberine göre Fenerbahçe Beko, Fransız guard Nando De Colo ile anlaşma sağladı.
Fransız guard ile Sarı-Lacivertli kulüp arasında henüz imzalar atılmadı ancak kısa süre içerisinde anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.
BREAKING: Fenerbahce and Nando De Colo reached a deal in principle for a multi-year contract a source tells @Eurohoopsnet. Turkish Powerhouse lost Melli and Guduric to the NBA, but they bounced back in the most impressive way— Varlas Nikos (@nikosvarlas) 4 Temmuz 2019
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