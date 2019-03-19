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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.03.2019 - 18:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Buducnost basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko Buducnost basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Buducnost Podgorica basket maçı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonunu bitimine yaklaşık bir ay kala temsilcimiz için büyük önem arz ediyor. Buradan alacağı galibiyetle liderlik koltuğundaki yerini sabitleyecek olan Fenerbahçe Beko, Play-Off aşamasına avantaj ile katılacak. Peki, Fenerbahçe Beko Buducnost Podgorica basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası THY Avrupa Ligi'nde mücadele Fenerbahçe Beko Buducnost Podgorica basket maçı ile devam edecek. Koç Obradoviç'in karşılaşma için en iyi oyuncularını parkeye süreceği mücadele, canlı yayın ile şifresiz olarak takip edilebilecek. Peki, Fenerbahçe Beko Buducnost Podgorica basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO BUDUCNOST PODGORİCA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nin 27. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Buducnost Podgorica'yı ağırlayacak. 19 Mart Salı günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber'de şifresiz olarak yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bugün Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, iyi bir maç çıkarmayı umut ettiğini söyledi.

Tecrübeli antrenör, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Avrupa Ligi'nde dört maçımız daha var ve sadece bir sonraki karşılaşmayı düşünmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde Buducnost mücadelesi var. Yeni bir koça ve bazı yeni oyunculara sahipler. Rakibimize ve kendimize saygı göstererek bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın bizi destekleyeceğini ve bizim de bir iyi maç daha çıkarabileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

"KONUMUMUZU VE MORALİMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Sarı-lacivertli takımın oyuncularından Ahmet Düverioğlu ise şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi'nde çok iyi bir konumdayız ama hem kazanmaya hem de daha iyi oynamaya ihtiyacımız olan bir döneme giriyoruz. Bu yüzden çok çalışmaya, sağlıklı kalmaya, maç kazanmaya ve aynı zamanda basketbolumuzu geliştirmeye gayret ediyoruz. Buducnost maçı çift maç haftasının ilk mücadelesi olacak. Bu karşılaşmayı kazanarak Rusya yolculuğu öncesinde konumumuzu ve moralimizi korumak istiyoruz. Rakibimiz iyi bir takım. Sezon içerisinde birçok değişikliğe gittiler. Özellikle Norris Cole ve Goga Bitadze'den çok katkı aldılar. Taraftarlarımızın desteği her zamanki gibi önemli olacak. Onları salona bekliyoruz."

 

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Fenerbahçe Beko Buducnost basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?