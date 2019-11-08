Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve şifreli mi?
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i ağırlıyor. Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Almanya temsilcisini konuk edecek. Basketbol severler bu önemli karşılaşma öncesinde canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve maç saat kaçta başlayacak?
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi. Tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de geride bıraktığı çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 30 Ekim Çarşamba günü Maccabi FOX’a konuk olan Fenerbahçe, rakibine 67-55 yenildi. Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü ise Zalgiris Kaunas’ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Mücadelenin büyük bölümünü önde götüren Fenerbahçe Beko, rakibinin son bölümdeki 0-10’luk serisine engel olamayarak müsabakadan 76-79 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko’nun altı maç sonunda bir galibiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 3 Kasım Pazar günü Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’u ağırlayan sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi 86-80 kazandı. Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 20, Nikola Kalinic 15, Joffrey Lauvergne ise 14 sayı buldu. Ekibimizin ligde altı maç sonunda beş galibiyeti bulunuyor.
Nando De Colo, son 10 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda skor üretti. Nando, son 10 EuroLeague maçının 9’unda en az 1 üç sayı isabeti buldu. De Colo, EuroLeague’de faul çizgisini son 11 ziyaretinde de hata yapmadı.
Ali Muhammed, EuroLeague’de kullandığı son 14 serbest atışta da isabet kaydetti.
Nando De Colo, EuroLeague’de 21.7 verimlilik puanı ortalamasıyla ikinci sırada yer alıyor ve 22.3 sayı ortalamasıyla da liderliği elinde bulunduruyor.
Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan yedinci oyuncusu (415). Vesely, EuroLeague kariyerinde 823 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli dokuzuncu oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 141 toplam değer ile 12., ribaund istatistiğinde ise 1029 toplam değer ile 14. sırada yer alıyor.
Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%93.9) faul atan oyuncu. Datome de bu sıralamada %90.8 ile yedinci sırada. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 2821 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer yedinci ismi. Nando, 706 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3153 ile dokuzuncu sırada.
Avrupa'da 516. randevu
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.,
Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve şifreli mi?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile sahasında karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
Bayern Münih, dünya üzerinde en çok tanınan spor kulüplerinden biri. Bayern’in basketboldaki kökleri 1946 yılına kadar dayanıyor ve o dönemde, 1954 ile 1955’te kazandığı iki yerel şampiyonluğun yanı sıra 1968’deki Almanya Kupası zaferiyle dikkat çekiyordu.
1968-69 sezonunda Kupa Galipleri Kupası’nda ilk kez Avrupa sahnesine çıkan Bayern, daha sonra düşüşe geçti ve 1974 yılında Almanya ikinci ligine geriledi. Sonrasındaki dönemde ortadan neredeyse tamamen kaybolan Bayern, 2008 yılında Düsseldorf Magic’in lisansını devralarak Almanya ikinci ligine geri döndü.
Almanya Milli Takımı oyuncuları Steffen Hamann ve Demond Greene’nin yanı sıra baş antrenör Dirk Bauermann ile güçlü bir kadro kuran Bayern, ikinci ligi domine ederek 2011 yılında birinci lige dönüş yaptı. 2011-12 sezonunda wild-card alarak Eurocup’ta mücadele eden Bayern, Alman liginde de Play-off oynama başarısı gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı Svetislav Pesic 2012-13 sezonundan önce göreve gelirken, başarılı guard ikilisi Tyrese Rice ve Yotam Halperin, Bayern’in Almanya’da ligin normal sezonunu dördüncü sırada bitirmesinde ve Play-off yarı finali yapmasında önemli pay sahibi oldu.
2013-14’te EuroLeague’de ilk kez mücadele eden Bayern Münih, Top 16 oynama başarısı gösterdi. Münih ekibi, yerel ligde ise sırasıyla MHP Riesen Ludwigsburg, EWE Baskets Oldenburg ve ALBA Berlin’i saf dışı bırakarak 1955’ten sonraki ilk şampiyonluğuna erişti. Koç Pesic ve Birleşik Amerikalı guard Malcolm Delaney ise bu ekibin en tanınmış yüzleriydi.
Sonraki iki sezonda EuroLeague kulvarına ilk turda veda eden Bayern, Eurocup’ta ise 2015’te Valencia’ya, 2016’da ise Galatasaray’a elendi. Alman liginde 2015 ve 2016 yıllarında, final ve yarı final turlarında Bamberg engeline takılan Bayern, 2018’de ise Alba Berlin’i 3-2’lik final serisiyle geçerek şampiyonluğa ulaştı. Bayern Münih, aynı zamanda bu sezonda Eurocup’ta da yarı final oynadı.
Bayern Münih, EuroLeague’de geçtiğimiz sezon Playoff’u tek galibiyetle kaçırdı ancak Almanya Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak bu başarıyı üst üste ikinci kez tekrar etmiş oldu.
Müzesinde beş Almanya Ligi, iki de Almanya Kupası şampiyonluğu bulunan Bayern Münih, Almanya basketbolunu en üst seviyede temsil ediyor.
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