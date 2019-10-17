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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

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Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı konuk ediyor! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

Euroleague’in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia ile karşı karşıya geliyor. İddaa’da "Tek Maç" olarak açılan kritik mücadeleye ayrıca Misli.com’dan "Canlı Bahis" de oynayabileceksiniz...

FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA

Yaptığı transferlerle Eurolaeague’de bu sezon da iddialı olacağını gösteren Fenerbahçe, ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılmıştı.

Bu karşılaşmaları deplasmanda oynayan Sarı-lacivertliler evindeki ilk maçta Baskonia’yı devirerek taraftarına galibiyetle merhaba demek istiyor.

Ligde ise 3’te 3 ile giden Sarı Kanarya aynı başarıyı bir an önce Euroleague’e de taşımak için parkeye çıkıyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Fenerbahçe ile Baskonia’nın yaptığı 9 karşılaşmanın 7’si Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

- Fenerbahçe, Euroleague’de bugüne kadar çıktığı 411 karşılaşmanın 231’inde kazanırken 180 maçta mağlup oldu.

- Fenerbahçe, Euroleague’de normal sezonda geçtiğimiz yıl evinde çıktığı tüm maçları kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, Baskoniayı konuk ediyor iddaada TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

Temsilcimizin kritik mücadelesine Misli.com üyelerinden yoğun ilgi var!

Misli.com’dan "Tek Maç" ve "Canlı Bahis" seçenekleriyle oynanabilecek karşılaşmada en çok tercih edilen seçim Fenerbahçe galibiyeti...

Maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yarısına yakını Sarı-lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor.

Bu seçimler ise kendi arasında maç sonucu, handikaplı maç sonucu ve ilk çeyrek sonucu şeklinde ayrılmış durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU TAMER OYGUÇ NE DİYOR?

Fenerbahçe Beko iki yenilgi ile başladı. Bu maçı kesin kazanmak isteyeceklerdir. Çok konsantre olacaklarını düşünüyorum. Taraftar desteği ile beraber farklı kazanırlar.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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