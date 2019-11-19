Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya konuk oluyor
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Barcelona ile 21. kez mücadele edecek.
THY Euroleague’in 9. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Euroleague’de geride kalan 8 haftada sarı-lacivertli ekip 6 mağlubiyet 2 galibiyet ile 15. sırada bulunurken, İspanyol temsilcisi ise aldığı 6 galibiyet 2 mağlubiyet sonucu 3. sırada yer alıyor.
Barça ile 21. randevu
Fenerbahçe, İspanyol ekibi ile yarın oynayacağı maçla 21. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Daha önce oynanan 20 müsabakada Fenerbahçe 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, Barcelona ise 11 mücadelede kazanan taraf oldu.
En skorer oyuncular
Fenerbahçe, THY Euroleague’de 8. hafta itibariyle 73.12 sayı ortalaması ile mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerin en fazla sayı üreten oyuncusu ise 20.9’luk ortalama ile Nando De Colo ön plana çıkıyor. Barcelona da geride kalan 8 haftada 82.37’lik sayı ortalaması elde etti. Bordo-mavililerde en skorer oyuncu ise 19.1’lik ortalama ile takımına katkı veren Nikola Mirotic.
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