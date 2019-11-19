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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
19.11.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya konuk oluyor

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Barcelona ile 21. kez mücadele edecek.

THY Euroleague’in 9. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Euroleague’de geride kalan 8 haftada sarı-lacivertli ekip 6 mağlubiyet 2 galibiyet ile 15. sırada bulunurken, İspanyol temsilcisi ise aldığı 6 galibiyet 2 mağlubiyet sonucu 3. sırada yer alıyor.

Barça ile 21. randevu

Fenerbahçe, İspanyol ekibi ile yarın oynayacağı maçla 21. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Daha önce oynanan 20 müsabakada Fenerbahçe 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, Barcelona ise 11 mücadelede kazanan taraf oldu.

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En skorer oyuncular

Fenerbahçe, THY Euroleague’de 8. hafta itibariyle 73.12 sayı ortalaması ile mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerin en fazla sayı üreten oyuncusu ise 20.9’luk ortalama ile Nando De Colo ön plana çıkıyor. Barcelona da geride kalan 8 haftada 82.37’lik sayı ortalaması elde etti. Bordo-mavililerde en skorer oyuncu ise 19.1’lik ortalama ile takımına katkı veren Nikola Mirotic.

Fenerbahçe Beko, Barcelonaya konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, Barcelonaya konuk oluyor

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