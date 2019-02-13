Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji türkiye Kupası maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, bugün Ankara'da start alıyor. Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada bugün, Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala saat ve yayıncı kanal bilgisi, basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı, Erkek Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde 13 Şubat Çarşamba günü (bugün) Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 20:30’da başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI
13 ŞUBAT
17.00 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta
20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji
14 ŞUBAT
17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol
20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan
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