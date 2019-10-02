Fenerbahçe Beko Avrupa'da 510. maçına çıkıyor
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 510. maçını oynayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'le yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 510. maça çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 509 karşılaşmada 295 galibiyet elde etti, 214 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı.
Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.
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