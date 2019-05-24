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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.05.2019 - 01:12, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko avantajı kaptı

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Fenerbahçe Beko avantajı kaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 82-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı Türk Telekom'un ev sahipliğinde 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada etkili başlayan Türk Telekom, basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında Redding ve Campbell'ın üç sayılık basketleriyle 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-12. Çabuk toparlanan ve savunmasını sertleştiren sarı-lacivertli takım, farkı 6 sayıya kadar indirse de konuk ekip, ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.

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İkinci çeyrekte Kaya Peker'le potaya giderek sayılar üreten Türk Telekom, Metin Türen'in üç sayılık basketiyle 15. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 19-39. Taraftar desteğini arkasına alan ve tam saha pres yaparak konuk ekibe kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle farkı tek hanelere düşürdü. Türk Telekom, soyunma odasına 42-35 önde gitti.

İkinci yarıya iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Pota altından arka arkaya sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 27. dakikada farkı 3 sayıya (49-52) indirdi. Campbell'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle Türk Telekom, final periyoduna 58-56 önde girdi.

Son çeyreğe Guduric'in üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 31. dakikada ilk kez öne geçti: 59-58. Redding'in sportmenlik dışı faulü sonrası Sloukas'la sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 68-60. Ali Muhammed'in sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-72 galip ayrıldı.

- Maçta iki kez anons yapıldı

Karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar, çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunup yabancı madde atarken, salonda iki kez anons yapıldı.

İkinci çeyrekte yaptığı smacın ardından sevinç esnasında teknik faul alan ve kenara gelen Gabriel ile Türk Telekom kenar yönetiminin arkasında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Gabriel aleyhine çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunan ve Türk Telekom kenar yönetiminin bulunduğu alana yabancı madde atan Fenerbahçeli taraftarların, bunlara son vermesi için salonda uyarı anonsu yapıldı.

İlk anonsun ardından sarı-lacivertli taraftarların Gabriel aleyhine çirkin ve kötü tezahüratlarına devam etmesi nedeniyle ikinci kez anons yapıldı.

Öte yandan, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Türk Telekom kenar yönetiminin bulunduğu alana giderek taraftarları sakinleştirdi.

- Tribünlerde büyük boşluklar

Sarı-lacivertli taraftarlar, Türk Telekom ile oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı yaklaşık 5 bin taraftar takip etti.

- Fenerbahçe Beko'da 5 eksik

Fenerbahçe Beko'da 5 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Uzun süredir sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, kadroda yer almadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik 

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu 

Fenerbahçe Beko: Sloukas 18, Guduric 17, Kalinic 15, Melli 8, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 5, Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu 14, Sinan Güler 5 

Türk Telekom: Campbell 9, Redding 7, Landesberg 12, Gabriel 9, Stimac 14, Metin Türen 6, Yunus Emre Sonsırma 4, Ender Arslan, Kaya Peker 9, Polat Kaya, Fikret Can Akın, Nusret Yıldırım 2 

1. Periyot: 13-19 

Devre: 35-42 

3. Periyot: 56-58 

Beş faulle çıkan: 32.29 Redding, 37.53 Landesberg (Türk Telekom), 33.56 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko) 

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