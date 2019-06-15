Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Final serisi!
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ile 2018-2019 sezonunda Türk Basketbolunun şampiyonunu belirlemeye bir adım da yaklaşılacak. Şu ana kadar seride 2-1 önde olan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko önünde bu maçı da kazanması halinde şampiyonluk yolunda avantajı elinde tutacak. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ile Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde şampiyonluk durumu biraz seviye daha netlik kazanacak. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, basketbolseverlerin yakından takip edeceği o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes dördüncü mücadelesine çıkacak. 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğini yapacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Final serisinin üçüncü maçında bir önceki gün oynanan müsabakada deplasmanda rakibini 74-57 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçerken ev sahibi avantajını da yeniden eline aldı.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, lacivert-beyazlıları deplasmanda 73-56 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.
Ardından serinin ikinci karşılaşmasında, Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli takımı normal süresi 86-86 biten maçta uzatmada 101-93 mağlup eden Anadolu Efes, seriye 1-1'lik eşitliği getirmişti.
Seride 4 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek.
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