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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.05.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile basketbolda derbi heyecanı THY Avrupa Ligi Final Four etabına taşınıyor. Normal sezonda zorlu rakiplerine karşı çetin bir mücadele veren her iki temsilcimiz, bu kez finale kalabilmek için çetin bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda mücadele eden iki temsilcimizin karşılaşacağı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı, sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Final Four etabında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile karşılaşacak. 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. 

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı 17-19 Mayıs'ta İspanya'da yaşanacak.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in Türkiye'yi temsil edeceği Dörtlü Final'de İspanyol ekibi Real Madrid ile Rusya'nın CSKA Moskova takımı da Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Dörtlü Final'in ilk maçında basketbolseverler, Türk derbisine tanıklık edecek. Üst üste 5. kez Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Beko, 18 yıl sonra bu seviyede yer alacak Anadolu Efes'le Türk derbisinde finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final'in ikinci maçında ise geçen sezon olduğu gibi yine Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile İspanya ekibi Real Madrid karşılaşacak.

3 TAKIM YİNE DEĞİŞMEDİ

Dörtlü Final'de son 2 sezon olduğu gibi yine 3 takım değişmedi.

2017 ve 2018'deki Dörtlü Final organizasyonunda da yer alan Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve CSKA Moskova, tekrar Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

İSPANYA'DA 8. KEZ DÖRTLÜ FİNAL

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı tarihte 8. kez İspanya'da düzenlenecek.

Daha önce Dörtlü Final, İspanya'da 1990 ve 1995'te Zaragosa, 1998, 2003 ve 2011'de Barselona, 2008 ve 2015'te ise Madrid'in ev sahipliğinde yapıldı. Basketbolun çok sevildiği Vitoria-Gasteiz şehrinde ise ilk kez Dörtlü Final organize edilecek.

Dörtlü Final organizasyonu ilk kez 1988 yılında yapıldı. Bu yıl 32. kez düzenlenecek Dörtlü Final, daha önce 12 ülkede 18 farklı şehirde organize edildi.

YEŞİL ŞEHİR VİTORİA-GASTEİZ

İspanya'da Bask Bölgesi'nin başkenti konumunda bulunan 240 bin nüfuslu Vitoria-Gasteiz, Avrupa'nın da en yeşil şehirlerinden birisi.
Doğasıyla görenleri hayran bırakan şehir, 2012 yılında "Avrupa Yeşil Başkenti" seçildi.

Kentin dört bir tarafı yeşil doğayla çevrilirken, çok sayıda bisiklet ve yürüyüş yolunun olması da dikkati çekti. Şehir, merkeze 15 kilometre uzaklıkta yer alan Santa Catalina Botanik Bahçesi'yle de ön plana çıkıyor.

Şehirde bulunan, 13. yüzyılın sonlarında inşası tamamlandığı düşünülen Santa Maria de Vitoria Katedrali de ülkenin kültürel miraslarının başında geliyor.

Vitoria-Gasteiz'de koleksiyon, arkeoloji ve sanat müzeleri de oldukça ilgi görüyor.

KONAKLAMA SIKINTISI

Şehirde otel sayısının az olması nedeniyle taraftarlar ve basın mensupları, Vitoria-Gasteiz de konaklamada zorlandı.

Organizasyonu takip edecek ülke dışından gelen gazeteciler ve taraftarların büyük bir bölümü, Vitoria-Gasteiz'e en yakın şehirler olan Bilboa ve Burgos da konakladı.

MAÇLAR FERNANDO BUESA ARENA

İspanya'da Bask bölgesinin başkenti konumunda Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanacak Dörtlü Final'de maçlar yaklaşık 15 bin kapasiteli Fernando Buesa Arena'da oynanacak.

İki takımı bulunan Türk taraftarlarında büyük ilgi gösterdiği organizasyonda İspanyol temsilcisi Real Madrid'in tribünlerde seyirci sayısında üstünlük kurması bekleniyor.

Vitoria-Gasteiz de özellikle Türkiye'den gelen Fenerbahçe taraftarlarının yoğun olduğu görüldü.

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