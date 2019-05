Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile Ergin Ataman ve Zeljko Obradoviç'in taktik savaşları parkeye yansıyacak. Avrupa Basketbol'unda Türkiye'yi temsil eden olan iki ekip, bir üst tura çıkabilmek için çetin bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, her iki koçun açıklamaları ve karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Final Four etabında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşılaşacak. 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

DÖRTLÜ FİNAL'DEN 48 MİLYON EURO

Dörtlü Final’de maçlar Vitoria-Gasteiz kentindeki 15 bin kişilik Fernando Buesa Arena’da oynanacak. 20 bine yakın basketbolseverin akın ettiği şehirde bütün oteller dolarken, organizasyonun bölge ekonomisine ekonomik katkısının 48 milyon Euro’yu bulacağı belirtildi.

VESELY VE KALİNİC MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Final-Four öncesinde Sarı Lacivertlilerde sakatlık haberleriyle canlar biraz sıkıldı. İspanya’daki maçlarda Datome ve Lauvergne görev alamayacaklar. Sezonun en etkili isimlerinden biri olan Vesely ile Kalinic’in de durumları maçtan önce yapılacak kontrollerde belli olacak.

ATAMAN VE OBRADOVİÇ'TEN ORTAK AÇIKLAMA

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu bir maç oynayacaklarını ancak kazananın kendi takımları olacağını savundu.



İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde yarın başlayacak Dörtlü Final'in Plaza de Espana'da düzenlenen basın toplantısına, Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova ve İspanya'dan Real Madrid takımlarının başantrenörleri ile birer oyuncu katıldı.



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, Dörtlü Final'e lider olarak geldiklerini hatırlatarak, "28 galibiyetle buraya geldik. 29 ve 30. galibiyetlere ihtiyacımız var. Takımıma güveniyorum. Anadolu Efes ikili oyunları çok iyi oynuyor. Biz de Dörtlü Final seviyesinde savunma yapacağız. İkili oyunu çok iyi oynayan 5-6 oyuncuları var. Önce yarı final oynayacağız. Muhteşem bir takıma karşı. Yarınki maçtan sonrasını düşüneceğiz." diye konuştu.



Obradovic, sakatlıklarını bulunan Jan Vesely ve Nikola Kalinic'le ilgili de sarı-lacivertlilere müjdeli haber vererek, "Sakat oyuncularla ilgili kafanızdan ne geçiyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Kafamdan neler mi geçiyor. O konuya bir girersem, epey zamana ihtiyacımız olur. 2 oyuncum kesinlikle yok, Datome ve Lauvergne. Kalinic ve Vesely, takımla antrenmanlara başladı ama bu daha da büyük tehlike olabilir. Sadece bir iki antrenmanla nasıl bir performans serileyeceklerini bilemiyoruz ama ikisi de katkı vermek istiyor."



Sarı-lacivertlilerin, Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, en iyi şekilde yarı final maçına hazırlandıklarını anlatarak, "Bu sezon Anadolu Efes'le 6 defa oynadık. Tabii ki iki takım birbirini çok iyi tanıyor. Nasıl tedbirler alacağımızı da biliyoruz. Şunun sözünü verebilirim, 40 dakika boyunca müthiş bir mücadele vereceğiz. İlk defa Dörtlü Final'e kalacakmış gibi mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



ATAMAN: "AVRUPA'NIN EN İYİSİ OLMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyon olmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.



Geçen sezonu 16. ve son sırada bitirdiklerini hatırlatan Ataman, "Geçtiğimiz sezonun sıralamasını tersine çevirebiliriz. Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Her takım keyif aldı ama benim takımım gerçekten çok keyif aldı. Beklenen günler geldi. Avrupa Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi antrenörü ve sezonun en iyi takımına karşı oynayacağız. Kendimize güveniyoruz ve yapacağız." şeklinde konuştu.

Uzun bir aradan sonra Dörtlü Final'de hem kendisinin hem de takımının yer alacağı hatırlatılması üzerine Ataman, şunları kaydetti:



"Diğer koçlarla uzun zaman sonra bir aradayız ama Türkiye'de Obradovic'i her gün görüyorum. Onun için çok büyük heyecan yok ama gurur var. İki Türk takımının burada olması, ekol olan Anadolu Efes'in yıllar sonra hak ettiği Dörtlü Final'e çıkması benim için gurur kaynağı. Avrupa'nın en iyisi olmak için mücadele edeceğiz."



Ataman, "Şampiyon olursanız planınız ne?" sorusuna ise gülerek, "Evet, planım var. Pazartesi günü Ibiza'ya gidip orada kutlayacağız sonra Türkiye'ye dönüp mücadelemize devam edeceğiz." cevabını verdi.



Play-off çeyrek final serisinde Barcelona Lassa'yla oynanan üçüncü maç öncesi "Kazanacağız." şeklinde attığı twitin hatırlatılması üzerine Ataman, "Twit atmak bir his meselesi. Barcelona maçı öncesi laf olsun diye atmadım. Daha maça çok var, hissedersem tabii atarım." dedi.



Lacivert-beyazlıların, Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic de çok heyecanı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"40 dakika boyunca elimden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışacağım. Geçtiğimiz yıl Zalgiris'te oynarken Fenerbahçe'ye kaybetmiştim. Orada zorluğu gördüm. Geçtiğimiz sezon Ali Muhammed'i durduramamıştık. Şu an bazı sakatlıklar yaşasalar da iyi bir takım Fenerbahçe. Biz de iyi bir takımız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu tip maçları oynayabileceğimizi göstereceğiz."



BERTOMEU: "AVRUPA LİGİ'NİN GELİRLERİ SON 3 SEZONUNDA 2,4 KATI ARTTI"



Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Jordi Bertomeu, ligin gelirlerinin son 3 sezonda 2,4 katı arttığını anlattı.



Bir kez daha Dörtlü Final organizasyonunda basketbolseverlerle buluştukları için mutlu olduğunu dile getiren Bertomeu, "Damarlarında basketbol dolaşan bir şehir Vitoria-Gasteiz. Olağanüstü bir 7 ay yaşadık. En olağanüstü sezonlardan birine şahitlik ettik. Çok iyi maçlar, muhteşem oyuncu performansları gördük, koçların ustalıklarına tanıklık ettik. Basketbolseverlerin vermiş olduğu olumlu tepkilerde, lig formatına geçmemizin ne kadar doğru olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.



Bu sezon salonlarda 2 milyondan fazla taraftarın maçları izlediğini anlatan Bertomeu, "200'e yakın ülkede de maçlar yayımlandı. Digital platformlarımız rekorlar kırdı. Basketbolseverleri çok daha iyi ve fazla basketbolla buluşturmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nin gelirleri son 3 sezonunda 2,4 katı arttı. Çok güçlü bir platform olduk. Gelecek için baktığımızda da 2 yeni takım daha aramıza katılacak. Önümüzdeki sezon sahada çok daha fazla hikaye yazılacak. Son şampiyon burada. Yeni bir takım olan Anadolu Efes burada. Takımlara bir kez daha başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

DOĞUŞ BALBAY'DAN ÇİFTE SÜRPRİZ

Anadolu Efes Takım Kaptanı Doğuş Balbay, yakında bir oğlu olacağını belirterek, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde kupayı alarak çifte mutluluk yaşamak istediğini söyledi.



Fenerbahçe Beko'yla yarın Fernando Buesa Arena'da oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamlayan Anadolu Efes'te kaptan Doğuş Balbay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Kupayı kazanacaklarına inandığını anlatan Doğuş Balbay, "Kupayı kazanırsan ne yapacaksın? Kendine bir sözün var mı?" şeklindeki soruya, "İnşallah çok kısa zamanda oğlum dünyaya gelecek. Eğer kupayı da kazanırsam, kupayı ve oğlumu, ikisini birden kucağıma almak benim için büyük mutluluk olur." cevabını verdi.



Adım adım hedefe gittiklerini aktaran Doğuş, şöyle konuştu:



"Şimdi de hedef en tepesi. O kupayı kaldırmak istiyoruz. Önümüzde sadece 80 dakika var. Kupaya ulaşabileceğimize inanıyoruz. Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Kazanan Avrupa Ligi'nde zirvede olacak. Şanslarımız eşit ve hedefimiz çok yüksek. Türk basketbolu adına yarın çok güzel bir karşılaşma olacak. Umarım kazanan taraf biz oluruz."



"MAÇIN KİLİDİ, KESİNLİKLE BİZİM DEFANSIMIZ"



Fenerbahçe Beko karşısında galip gelmenin yolunun "iyi defans" olduğunu vurgulayan Doğuş, "Maçın kilidi, kesinlikle bizim defansımız. Defans zaten şampiyonluklar kazandırır. O yüzden defansımızı çok sıkı tutmamız lazım. Çok skorer bir takıma karşı oynayacağız. Onları durdurmanın yolunu bulmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Efes'in bu sezonki başarısında başta başantrenör Ergin Ataman olmak üzere tüm antrenör ekibinin büyük katkısı olduğunu dile getiren Türk basketbolcu, "Koç kadrosunun şu ana kadar yaptıkları ve bize öğrettikleri kesinlikle tartışılmaz." diyerek sözlerini tamamladı.



ANADOLU EFES HAZIR



Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yla oynayacağı maçın saha içi taktik hazırlığını tamamladı.



Ergin Ataman yönetiminde yapılan antrenmanda lacivert-beyazlı basketbol takımının taktik çalıştığı kaydedildi.



Lacivert-beyazlı oyuncular, yarın kısa bir şut antrenmanı da yapacak.