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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
28.02.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

Canlı | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

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Canlı | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Euroleague'de, iki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes takımları karşı karşıya geliyor.

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FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezonu 24. Hafta mücadelesi, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile devam ediyor. 28 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayan karşılaşma Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasındaki rekabette, Sırp teknik adamın üstünlüğü bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 24. haftada bugün karşı karşıya gelecek.
Lider Fenerbahçe Beko ile 4. Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği müsabaka, iki başantrenör arasındaki 41. randevu olacak.
Avrupa'da söz sahibi iki başantrenörün rekabeti, 18 Nisan 2000'de Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde başladı. Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıran Obradovic ile o dönemdeki adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes'in başındaki Ergin Ataman karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sırp başantrenör Obradovic'in takımı 81-71 kazandı.

İki başantrenörün 20 yıla yaklaşan rekabetinde bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic'in takımları 26, Ataman'ın ekipleri ise 14 defa sahadan galip ayrıldı.

ATAMAN'IN ATAŞEHİR'DE GALİBİYETİ YOK

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımlar, Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet alamadı.

Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı kulvarlarda 14 kez Ataşehir'de parkeye çıktı. Bu müsabakaların tamamını Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip kazandı.

SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜN GALİBİ ATAMAN

Obradovic-Ataman rekabetinde, son 5 maçın 3'ünü Ataman'ın çalıştırdığı takım kazandı.

Türkiye Kupası'nda 14 Şubat 2018'de oynanan ve lacivert-beyazlı ekibin 83-80 üstünlüğüyle sona eren müsabakanın ardından yapılan 2 maçı da Ataman'ın öğrencileri üstün tamamladı.

Sonrasındaki 2 müsabakadan ise Obradovic'in takımı galip ayrıldı.

OBRADOVİC-ATAMAN REKABETİ

Fenerbahçe ve Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic ile Anadolu Efes, Ülkerspor ve Galatasaray'ın başında yer alan Ataman'ın, bu takımlarla birbirlerine rakip oldukları maçlar şöyle:

Yer Tarih Organizasyon Maç Sonuç
Selanik 18.04.2000 Avrupa Ligi Dörtlü Final Panathinaikos-Efes Pilsen 81-71
Siena 31.10.2002 Avrupa Ligi M.Siena-Panathinaikos 77-69
Atina 15.01.2003 Avrupa Ligi Panathinaikos-M.Siena 64-56
Siena 06.03.2003 Avrupa Ligi M.Siena-Panathinaikos 82-76
Atina 16.04.2003 Avrupa Ligi Panathinaikos-M.Siena 111-103
İstanbul 08.12.2004 Avrupa Ligi Ülker-Panathinaikos 66-64
Atina 03.02.2004 Avrupa Ligi Panathinaikos-Ülker 79-72
İstanbul 31.10.2005 Avrupa Ligi Ülker-Panathinaikos 66-82
Atina 21.12.2005 Avrupa Ligi Panathinaikos-Ülker 85-69
Samsun 09.10.2013 Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe-Galatasaray 64-62
İstanbul (Abdi İpekçi) 09.12.2013 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 77-62
İstanbul (Ülker Sports Arena) 31.03.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 77-52
İstanbul (Ülker Sports Arena) 03.06.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 89-70
İstanbul (Ülker Sports Arena) 05.06.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 74-73
İstanbul (Abdi İpekçi) 08.06.2014 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 73-64
İstanbul (Abdi İpekçi) 10.06.2014 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 88-82
İstanbul (Ülker Sports Arena) 13.06.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 76-63
İstanbul (Abdi İpekçi) 16.06.2014 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 85-77
İstanbul (Ülker Sports Arena) 17.11.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 85-74
İstanbul (Abdi İpekçi) 09.03.2015 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 92-88
İstanbul (Ülker Sports Arena) 21.05.2015 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 93-67
İstanbul (Abdi İpekçi) 24.05.2015 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 70-69
İstanbul (Ülker Sports Arena) 27.05.2015 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 67-59
İstanbul (Abdi İpekçi) 02.11.2015 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 80-63
İstanbul (Ülker Sports Arena) 27.02.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 77-68
İstanbul (Ülker Sports Arena) 25.05.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 93-79
İstanbul (Ülker Sports Arena) 27.05.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 80-55
İstanbul (Abdi İpekçi) 29.05.2016 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 65-63
İstanbul (Abdi İpekçi) 31.05.2016 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 75-82
İstanbul (Abdi İpekçi) 28.10.2016 Avrupa Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 87-103
İstanbul (Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu) 13.11.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 92-74
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 26.01.2017 Avrupa Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 85-80
İstanbul (Abdi İpekçi) 12.03.2017 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 75-79
İstanbul (Sinan Erdem) 19.01.2018 Avrupa Ligi Anadolu Efes-Fenerbahçe 84-89
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 4.02.2018 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Anadolu Efes 100-74
İstanbul (Sinan Erdem) 14.02.2018 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Anadolu Efes 80-83
Ankara (Ankara) 3.10.2018 Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe-Anadolu Efes 62-65
İstanbul (Sinan Erdem) 25.10.2018 Avrupa Ligi Anadolu Efes-Fenerbahçe 89-83
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 5.11.2018 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Anadolu Efes 86-79
Ankara (Ankara) 17.02.2019 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Anadolu Efes 80-70

Not: Ligde 2013-2014 sezonunda play-off final serisinin son maçında Galatasaray, sahaya çıkmadığı için Fenerbahçe hükmen 20-0 galip sayılmıştı. Bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.

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