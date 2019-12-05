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Basketbol
AA
05.12.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek! Hedef 300. galibiyet...

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Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek! Hedef 300. galibiyet...

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve averajla haftaya 13. sırada girdi.

Fenerbahçe Beko, ligdeki son maçında Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.

- Fenerbahçe, 300. galibiyet için parkede

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 521. maçına ALBA Berlin müsabakasıyla çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 520 karşılaşmada 299 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 318 maça çıkan Fenerbahçe, 188 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu. 

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlini konuk edecek Hedef 300. galibiyet...

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