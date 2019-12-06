Fenerbahçe Beko Alba Berlin | Canlı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 28 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Khimki Moskova’yı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 89-76 yendi. Fenerbahçe Beko’da Gigi Datome 20, Kostas Sloukas ve Melih Mahmutoğlu ise 19’ar sayı buldu. Obradovic’in öğrencileri, 11 hafta sonunda 4 galibiyet elde etmiş durumda.



Sarı-lacivertliler, son resmi maçına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Fenerbahçe Beko, 1 Aralık Pazar günü Pınar Karşıyaka’ya konuk olduğu mücadeleyi 68-57 kaybederek 10. maçında 2. yenilgisini aldı. Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 16, Kostas Sloukas 11 sayı üretti

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta maçında Alba Berlin’i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından yayınlanıyor. Karşılaşmayı Milivoje Jovcic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetiyor.



Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Jan Vesely, bu mücadelede forma giyemiyor.



Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları



Zeljko Obradovic, bu sezon ilk beşlerde 12 farklı oyuncuya şans verdi. Tüm maçlara ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.



Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 80 sayı ve üzerinde bulduğu dört maçı da kazandı ve bu süreçte üç sayı çizgisinin gerisinden %54.4 ile hücum etti. Ekibimiz, ribaundlarda ise sorun yaşıyor ve EuroLeague’de bu sezonun en düşük ribaund ortalamasına (29.2) sahip ekip olarak dikkat çekiyor.



Zeljko Obradovic, Alba Berlin koçu Aito Garcia Reneses ile 25 yıl önce EuroLeague yarı finalinde karşılaşmıştı. O dönemde Badalona’yı çalıştıran Obradovic, Barcelona’nın koçu olan Reneses’e 79-65’lik üstünlük sağlamış ve ardından kariyerinin ikinci EuroLeague şampiyonluğunu elde etmişti. Bu ikili arasında EuroLeague’deki son buluşma 2009 yılında yaşandı. Obradovic’in Panathinaikos’u, Reneses’in Malaga’sını bir uzatma bölümünün ardından 103-95 yendi.



Nando De Colo, son 11 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda skor üretti. Nando, son 11 EuroLeague maçının 10’unda en az 1 üç sayı isabeti buldu. De Colo, EuroLeague’de faul çizgisini son 14 ziyaretinde de hata yapmadı.



Derrick Williams, son 9 EuroLeague karşılaşmasının 8’inde da en az 1 üç sayılık isabet buldu.



Kostas Sloukas, EuroLeague’de oynadığı son 6 maçta da en az 1 üç sayı isabeti buldu. Başarılı oyuncumuz, bu süreçte üç sayı çizgisinin gerisinden 13/26 (%50) ile hücum etti.



Gigi Datome, son 9 EuroLeague maçının 8’inde en az 1 üç sayı isabeti buldu.



Nando De Colo, EuroLeague’de bu sezon yakaladığı 22.0 verimlilik puanı 20.9 sayı ortalamalarıyla her iki istatistik alanında da ikinci sırada bulunuyor.



Kostas Sloukas, EuroLeague’de maç başına 5.6 asist ortalamasıyla bu sezonun en iyi altıncı oyuncusu.



Melih Mahmutoğlu’nun üç sayı çizgisinin gerisinden bu sezon yakaladığı %57.6 isabet oranı, sezonun en iyi dördüncü derecesi olarak dikkat çekiyor.



Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan yedinci oyuncusu (417). Vesely, EuroLeague kariyerinde 831 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli dokuzuncu oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 142 toplam değer ile 12., ribaund istatistiğinde ise 1036 toplam değer ile 14. sırada yer alıyor.



Ahmet Düverioğlu, EuroLeague kariyerinde yakaladığı %66.1 iki sayılık atış yüzdesiyle bu organizasyonun en iyi sekizinci oyuncusu.



Kostas Sloukas’ın EuroLeague kariyerinde 830 asisti var ve lig tarihinin en iyi 12. ismi.



Nikola Kalinic 2 top çalma istatistiğine daha imza atması halinde, bu alanda 200 barajını aşacak.



Alba Berlin hakkında:



1989 yılında BG Charlottenburg adıyla kurulan Almanya temsilcisi, iki yıl sonra “Alba” adını aldı. Kısa bir sürede üst seviyede ismini duyurmaya başlayan Alba Berlin, 1995 yılında Koraç Kupası’nı Sasa Obradovic, Teo Alibegovic ve koç Svetislav Pesic önderliğinde kazandı. Bu zafer, Alba’yı uluslararası alanda kupa kazanan ilk Alman takımı yaptı.



Alba Berlin’in çıkışı, 1996-97 sezonundan itibaren kazandığı üst üste 7 Almanya Ligi şampiyonluğuyla devam etti. Alba, bu süreçte EuroLeague’de kalıcı bir yer edindi ve Wendell Alexis, Henrik Rodl ve Marco Pesic gibi oyuncularla adından söz ettirdi.



Berlin ekibi, 1997, 1998 ve 2000 yıllarında EuroLeague’de son 8 takım arasına kalırken, 2001 FIBA SuproLeague organizasyonunda da çeyrek final oynadı.



2004’te Alba Berlin, 4 sezonluk ULEB Cup macerasına başladı ve Aralık 2007’de, Avrupa basketbol tarihinde en uzun süren maç olarak kayıtlara geçen KK Bosna mücadelesini 141-127 kazandı. Bu maç, tam olarak beş uzatma bölümüne sahne olmuştu.



Alba Berlin, 2006’da Almanya Kupası’nı, 2008’de ise Almanya Ligi’ni kazandı. 2008-09’da modern EuroLeague tarihinde ilk kez Top 16’ya yükselen Alba Berlin, aynı sezonda Almanya Kupası’nda da mutlu sona ulaştı. Almanya temsilcisi, 2010’da EuroCup’ta finale yükselse de Valencia engeline takılarak ikinci Avrupa kupasını kazanma fırsatını tepti.



İlerleyen süreçte koçluk pozisyonunu eski oyuncuları Sasa Obradovic’e teslim eden Alba Berlin, 2013 ve 2014’te Almanya Kupası’nı kazandı. 2013-14’te EuroCup’ta çeyrek finale yükselen Alba Berlin’de Reggie Redding, kupanın en iyi ikinci beşine seçildi. Alba, bu turda da yine Valencia engeline takıldı. 2014-15’te tekrar EuroLeague organizasyonuna dönüş yapan ve Top 16’ya yükselen Alba, bu turda da FC Barcelona, Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv gibi takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Rakibimiz, Top 16 turunu 7 galibiyet ve 7 yenilgiyle tamamlayarak Play-off biletini kaçırdı.



2016’da Bayern Münih engelini geçerek Almanya Kupası’nı bir kez daha kazanan Alba Berlin, 2018’de ise Almanya Ligi ve Almanya Kupası’nı finalde Münih ekibine kaybederek yitirdi.



2018-19’da Aito Garcia Reneses yönetiminde ikinci sezonunu yaşayan Alba Berlin, oldukça başarılı bir sezona imza attı. Sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan Alba, EuroCup’ta ilk tur grubunu 5-1, ikinci tur grubunu ise 7-3 ile geçti. Çeyrek finalde Unicaja Malaga’yı, yarı finalde ise MoraBanc Andorra’yı eleyen Berlin ekibi, finalde ise 2010’da olduğu gibi Valencia engelini geçemedi. Alba’da Aito Garcia Reneses EuroCup’ta yılın koçu, Luke Sikma ise EuroCup sezonun MVP’si seçildi. Almanya Ligi’nde ise normal sezonu 27-7 ile üçüncü bitiren Alba Berlin, finalde Bayern Münih’e 3-0 ile kaybetse de bir kez daha kendisine EuroLeague bileti almayı başardı. Alba Berlin, 2015 yılından itibaren ilk kez EuroLeague’de mücadele ediyor.



Alba Berlin’de son durum ve maç önü notları:



Avrupa basketbolunun en önemli koçlarından biri olan Aito Reneses tarafından çalıştırılan Alba Berlin’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Peyton Siva, Makai Mason, Martin Hermannsson, Stefan Peno, Malte Delow, Jonas Mattiseck

Forvetler: Marcus Eriksson, Kenneth Ogbe, Niels Giffey, Rokas Giedraitis, Lorenz Brenneke, Luke Sikma, Tyler Cavanaugh, Tim Schneider

Pivotlar: Johannes Thiemann, Landry Nnoko, Bogdan Radosavljevic, Kresimir Nikic

Koç: Aito Garcia Reneses



Alba Berlin, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 11 maçta dört galibiyet elde etti. Rakibimiz, son dört maçının üçünü kazanırken, bu süreçte Panathinaikos (d), Kızılyıldız ve Zalgiris Kaunas’ı mağlup etmeyi başardı.

Son EuroLeague karşılaşmasına 28 Kasım Perşembe günü Mercedes-Benz Arena’da çıkan ve Zalgiris’i ağırlayan Alba Berlin, rakibini 69-62 ile geçti. Alba’da Niels Giffey 13, Martin Hermannsson 11, Marcus Eriksson ve Landry Nnoko ise 10’ar sayı üretti.



Rakibimiz, Almanya Ligi’nde bu sezon oynadığı 9 maçta 7 kez galip geldi. Alba Berlin, son lig maçını 26 Kasım Salı günü Telekom Baskets Bonn deplasmanında oynadı ve mücadeleyi 87-90 kazandı. Bu maçta Marcus Eriksson 24, Niels Giffey ise 15 sayı buldu.



Alba Berlin, EuroLeague’in en yüksek asist ortalamasına (19.8) sahip takımı. Rakibimiz, top kayıplarında da en yüksek ortalamaya imza atmış durumda (14.8). Alba, aynı zamanda potasında en çok sayı gören takım (ortalama 88.4).



Rokas Giedraitis ve Luke Sikma, Alba Berlin’in bu sezon oynadığı tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.



Alba Berlin’de Tyler Cavanaugh’un uzun süreli sakatlığı bulunuyor.



Marcus Eriksson, EuroLeague’de kullandığı son 23 serbest atışta da isabet buldu. Eriksson, son 16 EuroLeague maçının 15’inde en az 1 üç sayı isabeti kaydetti.



Tyler Cavanaugh, son 7 EuroLeague karşılaşmasında da en az 1 üç sayı isabeti buldu.



Rokas Giedraitis, son 11 EuroLeague maçının 10’unda en az 1 üç sayı isabeti kaydetti. Giedraitis, son 9 EuroLeague karşılaşmasının 8’inde en az 1 top çaldı.



Niels Giffey, son 5 EuroLeague maçının tamamında ve son 11 EuroLeague maçının 10’unda en az 1 üç sayı isabeti buldu. Giffey, faul çizgisinin son 9 ziyaretinde hata yapmadı.



Peyton Siva maç başına 5.7 asist ortalamasıyla bu sezon EuroLeague genelinde dördüncü. Martin Hermannsson ise 5.6 asist ortalamasıyla beşinci.



Niels Giffey, bu sezon EuroLeague’de en yüksek üç sayı yüzdesine sahip isim (%72.7). Tyler Cavanaugh ise bu alanda %57.1 ile dördüncü.