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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Cengiz İZMİTLİ
17.10.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia

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Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia

Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Baskonia'yı 87-80 mağlup ederek bu sezon THY EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko ilk periyodun büyük bölümünde gerideydi ama De Colo'nun oyuna dahil olması ve skorer oyunu sonrası ikinci periyoda 22-22 eşitlikle geçildi.

İkinci periyotta savunmada daha istekli olan sarı-lacivertliler, hücumda düşük yüzdeyle oynayınca belki sadece 17 sayı atabildi ama devreye de 39-36 önde girmesini bildi.

Dişe diş başlayan üçüncü periyotta Datome'nin bir hücumda süre dolarken attığı üçlük, De Colo & Vesely ortaklığında hızlı hücumu bitiren smaç kayda değer anlardı... Taraftarın da desteğini iyice arkasına alan temsilcimiz, De Colo'nun da etkisini iyice hissettirmesiyle son periyoda 63-58 önde girdi.

Kalinic ve Ali Muhammed'in üçlükleri ile son periyoda başlayan Fenerbahçe Beko, savunma kalitesini de belli aralıklarda yukarı çekince karşılaşmadan 87-80 galip ayrılıp bu sezon Euroleague'deki ilk galibiyetini elde etti.

Maçın yıldızı: Nando De Colo! Fransız yıldız 39 sayısının yanında yaptığı 3 asist ve aldığı 3 ribauntla Fenerbahçe Beko'yu galibiyete taşıyan isim oldu.

İlk periyot: 22-22
Devre: 39-36
Üçüncü periyot: 63-58
Maç sonucu: 87-80

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