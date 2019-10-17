Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia
Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Baskonia'yı 87-80 mağlup ederek bu sezon THY EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko ilk periyodun büyük bölümünde gerideydi ama De Colo'nun oyuna dahil olması ve skorer oyunu sonrası ikinci periyoda 22-22 eşitlikle geçildi.
İkinci periyotta savunmada daha istekli olan sarı-lacivertliler, hücumda düşük yüzdeyle oynayınca belki sadece 17 sayı atabildi ama devreye de 39-36 önde girmesini bildi.
Dişe diş başlayan üçüncü periyotta Datome'nin bir hücumda süre dolarken attığı üçlük, De Colo & Vesely ortaklığında hızlı hücumu bitiren smaç kayda değer anlardı... Taraftarın da desteğini iyice arkasına alan temsilcimiz, De Colo'nun da etkisini iyice hissettirmesiyle son periyoda 63-58 önde girdi.
Kalinic ve Ali Muhammed'in üçlükleri ile son periyoda başlayan Fenerbahçe Beko, savunma kalitesini de belli aralıklarda yukarı çekince karşılaşmadan 87-80 galip ayrılıp bu sezon Euroleague'deki ilk galibiyetini elde etti.
Maçın yıldızı: Nando De Colo! Fransız yıldız 39 sayısının yanında yaptığı 3 asist ve aldığı 3 ribauntla Fenerbahçe Beko'yu galibiyete taşıyan isim oldu.
İlk periyot: 22-22
Devre: 39-36
Üçüncü periyot: 63-58
Maç sonucu: 87-80
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle